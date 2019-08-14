Освоение лесов поможет уменьшить число природных пожаров, заявил Трутнев

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что освоение лесов поможет уменьшить число лесных пожаров.
"Сейчас правительство выделяет существенные средства, связанные с профилактикой лесных пожаров. Но здесь я бы воздержался от оптимистичных оценок, мы не сможем полностью прекратить пожары в лесах. Но пожары в лесах в том числе будут уменьшаться при их освоении. Когда у лесов появится хозяин, он будет заниматься мониторингом и тушением. На огромной площади земель лесного фонда РФ в любом случае будут молнии, возгорания, связанные с человеческой деятельностью. Мы с этим будем бороться", - сказал Трутнев.
Он отметил, что власти готовы строить лесные дороги - механизм может быть окупаем.
"Когда появятся лесные дороги, когда появятся хозяева, то и пожаров будет намного меньше", - отметил полпред.