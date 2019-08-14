Освоение лесов поможет уменьшить число природных пожаров, заявил Трутнев

"Сейчас правительство выделяет существенные средства, связанные с профилактикой лесных пожаров. Но здесь я бы воздержался от оптимистичных оценок, мы не сможем полностью прекратить пожары в лесах. Но пожары в лесах в том числе будут уменьшаться при их освоении. Когда у лесов появится хозяин, он будет заниматься мониторингом и тушением. На огромной площади земель лесного фонда РФ в любом случае будут молнии, возгорания, связанные с человеческой деятельностью. Мы с этим будем бороться", - сказал Трутнев.