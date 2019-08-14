СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC

Он входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.

Всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом в количестве 140 человек. Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе, он пробудет в Прибалтике до конца августа. Сейчас миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.