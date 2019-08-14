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РИА Новости

СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

07:12 14.08.2019 (обновлено: 10:42 14.08.2019)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Он входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.
Всего Мадрид развернул в Прибалтике пять истребителей F-18 вместе с обслуживающим персоналом в количестве 140 человек. Испанский контингент базируется в литовском Шяуляе, он пробудет в Прибалтике до конца августа. Сейчас миссия НАТО по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.
Как сообщили ранее в Минобороны России, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву. К борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики российских истребителей оттеснили натовский самолет, не позволив ему подойти близко.
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
Вчера, 03:29РИА Новости
В НАТО объяснили сближение истребителя F-18 с самолетом Шойгу
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ВКС РФВВС ИспанииF/A-18Балтийское мореСу-27НАТОСергей ШойгуРоссияИспанияВ мире
Популярные комментарии
Испанский стыд! Они там совсем оборзели?? Браво летчикам ВКС РФ, горжусь вами, ребята!!! Красавцы!
14 августа, 07:55
Ката Пёс .
1256100132
Обалдеть новость! Надо срочно повысить зарплату военным и ещё наклепать оружия и ракет вместо поликлиник и школ! Пилоты отпугнули самолеты нато, чтобы те не увидели побрякушки на кителе Шойгу? Если бы что то серьёзное хотели применить-делали бы всё по другому. А тут такие молодцы - прогнали!!!! Ха-ха-ха!
14 августа, 10:12
Сергей Лакомкин
90100236
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Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
В НАТО объяснили сближение истребителя F-18 с самолетом Шойгу
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