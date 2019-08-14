Трутнев призвал наказать Росрыболовство за невыполнение поручения кабмина

"Крабы добываются здесь, и строительство судов на дальневосточных верфях должно давать работу людям, которые здесь работают, это соответствует позиции президента РФ и его поручению. Такое поручение правительство Росрыболовству давало, Росрыболовство это поручение не выполнило. Мы посовещались и решили, что руководство Росрыболоства надо наказать. Соответствующее предложение министру сельского хозяйства я сегодня направлю", - сказал Трутнев по итогам совещания по развитию рыбного комплекса.