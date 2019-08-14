В Приамурье 120 придворовых территорий остаются подтоплены паводком

"По состоянию на 14 августа, на территории девяти муниципальных образований в 16 населенных пунктах (-2 за сутки) подтоплены 120 придворовых территорий. В Ромненском районе все придворовые территории освободились от воды. В Ивановском районе в воде остаются 16 подворий, уменьшение за сутки на четыре подворья, в Благовещенском районе подтоплены два подворья, в Серышевском районе – восемь, в Белогорском районе – девять, в Благовещенске – 75 (-45 за сутки), в Белогорске – 5 (-11 за сутки), в Мазановском районе – пять", - говорится в сообщении на сайте правительства.