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РИА Новости

В Приамурье 120 придворовых территорий остаются подтоплены паводком

06:30 14.08.2019 (обновлено: 06:31 14.08.2019)
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© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица
Затопленная улица
© РИА Новости / Светлана Задера
Затопленная улица
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 авг - РИА Новости. В Амурской области, по данным на среду, остаются подтоплены паводком 120 придворовых территорий, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 14 августа, на территории девяти муниципальных образований в 16 населенных пунктах (-2 за сутки) подтоплены 120 придворовых территорий. В Ромненском районе все придворовые территории освободились от воды. В Ивановском районе в воде остаются 16 подворий, уменьшение за сутки на четыре подворья, в Благовещенском районе подтоплены два подворья, в Серышевском районе – восемь, в Белогорском районе – девять, в Благовещенске – 75 (-45 за сутки), в Белогорске – 5 (-11 за сутки), в Мазановском районе – пять", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Также остаются подтопленными 350 дачных участков в городе Белогорск (второй по численности населения в Амурской области). Режим ЧС был введен в Приамурье 25 июля из-за дождевого паводка.
Подтопленный район в Амурской области
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