На реке Каргалинка выше Алма-Аты произошел селевой выброс

АЛМА-АТА, 14 авг - РИА Новости. Селевой выброс произошел на реке Каргалинка выше Алма-Аты, ведутся оповещение об опасности жителей района русла реки и эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.