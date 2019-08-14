На реке Каргалинка выше Алма-Аты произошел селевой выброс

АЛМА-АТА, 14 авг - РИА Новости. Селевой выброс произошел на реке Каргалинка выше Алма-Аты, ведутся оповещение об опасности жителей района русла реки и эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям.
"Прошел селевой выброс в небольшом объеме в Наурызбайском районе. Дана команда службам энергетики отключить свет, газ. Предупреждаем, выводим население", - сказали в ведомстве.
По данным департамента, чрезвычайные службы проводят оповещение людей, проживающих ниже русла Каргалинки в Ауэзовском и Алатауском районах города.
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