Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Жители Крыма с украинским гражданством находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким утверждением на заседании Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права Жители Крыма с украинским гражданством находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким утверждением на заседании Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права выступила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

Пирс утверждает, что жителям Крыма с украинскими паспортами якобы "отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство". Кроме того, по ее словам, в Сирии жителей якобы вынуждают голодать, в некоторые районы не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

Ответ российского постпреда

Международное гуманитарное право не должно становиться предметом политических манипуляций, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая после речи Пирс.

По его словам, избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права, а у многих появляется желание раскрутить нарушения одной стороны и скрыть преступления другой.

"Убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций", - отметил дипломат. Полянский обратил внимание, что на территории России, включая Крым, нет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместными.

Он также напомнил о проблеме с гуманитарным правом в Сирии, подчеркнув отсутствие какой-либо реакции со стороны Британии и США.

Избавить крымчан от "неубедительной заботы"

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".

Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом". Зеленский также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".

"Внимание и "забота" президента Украины неубедительны, неискренны и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам - крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую", - сказал РИА Новости Бальбек.

Воссоединение Крыма с Россией