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РИА Новости

Постпред Британии в ООН заявила об "ужасном" положении украинцев в Крыму

04:38 14.08.2019 (обновлено: 05:33 14.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе полуострова
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма в Бахчисарайском районе полуострова
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Мемориальный комплекс "Путь возрождения народов Крыма" в Бахчисарайском районе полуострова. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Жители Крыма с украинским гражданством находятся в "ужасном" положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам. С таким утверждением на заседании Совета Безопасности по проблеме международного гуманитарного права выступила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.
Пирс утверждает, что жителям Крыма с украинскими паспортами якобы "отказано в доступе к базовым услугам, так как они не изменили свое гражданство". Кроме того, по ее словам, в Сирии жителей якобы вынуждают голодать, в некоторые районы не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.
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Зампостпреда России при ООН пригласил членов Совбеза в Крым

Ответ российского постпреда

Международное гуманитарное право не должно становиться предметом политических манипуляций, заявил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая после речи Пирс.
По его словам, избирательные подходы и двойные стандарты сказываются на авторитете международного гуманитарного права, а у многих появляется желание раскрутить нарушения одной стороны и скрыть преступления другой.
"Убеждены, что нормы международного гуманитарного права не должны являться инструментом политических манипуляций", - отметил дипломат. Полянский обратил внимание, что на территории России, включая Крым, нет вооруженного конфликта, что делает разговоры о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместными.
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Он также напомнил о проблеме с гуманитарным правом в Сирии, подчеркнув отсутствие какой-либо реакции со стороны Британии и США.

Избавить крымчан от "неубедительной заботы"

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек призвал президента Украины Владимира Зеленского избавить крымчан от демонстрируемой им неубедительной и неискренней "заботы".
Зеленский во время встречи с украинской и крымско-татарской общинами Турции выразил уверенность, что Крым вернется в состав Украины и "разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом". Зеленский также пообещал, что в дальнейшей истории крымских татар будут "только счастливые рассветы".
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"Внимание и "забота" президента Украины неубедительны, неискренны и продиктованы личными интересами жалкой кучки изгоев. Крымчанам не нужна "забота" президента чужой страны. Слушая заявление Зеленского, складывается впечатление, что он не имеет доступа к объективным фактам - крымским татарам на российском полуострове спокойно и комфортно, они стали неотъемлемой частью российского общества. У них нет желания иметь хоть что-то общее с теми, кто устроил полуострову несколько блокад, включая продовольственную и энергетическую", - сказал РИА Новости Бальбек.

Воссоединение Крыма с Россией

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Дмитрий ПолянскийКарен ПирсСовет Безопасности ООНВеликобританияООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Лживость бриттов и саксов известна всему миру. Это давно стало притчей воязытцев.
14 августа, 05:24
evgeny.mokrensky
30350109
Мозг англичанки,как всегда работает на сортир!!!Уровень МИ 6,даже ниже чем у африканских стран!!!Не удивлюсь,если Эфиопия с Гондурасом будут в рейтинге спецслужб на первом месте,а потом "чудо"Англия!!!Таких упоротых после Бориса,можно увидеть только в Гуляй поле у бандеровцев!!!
14 августа, 05:07
884959797582
26672108
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