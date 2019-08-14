ГЭС в Приамурье не планируют дополнительных сбросов из-за паводка

ХАБАРОВСК, 14 авг - РИА Новости. Зейская и Бурейская ГЭС, которые находятся в бассейне реки Амур, в связи с паводком не планируют дополнительных сбросов со своих водохранилищ, сообщил журналистам в среду замминистра МЧС Виктор Яцуценко.

"На водохранилищах по Зее и Бурее дополнительных сбросов и дополнительного увеличения воды, которая может привести в Амур и создать сложную ситуацию, нет и не будет. Мы заблаговременно контролируем приток и сброс", - сказал Яцуценко.

Он уточнил, что в настоящее время приток и сброс с водохранилищ составляет до 2 тысяч кубометров в секунду. "Они протоком сбрасывают эту воду, чтобы защитить населенные пункты, в том числе и Чекунду (на реке Бурея – ред.). Там положительная динамика, уровень воды падает, в том числе ниже по течению Буреи у Иннокентьевки и Константиновке, им угрозы тоже нет", - сказал Яцуценко.