В НАТО объяснили сближение истребителя F-18 с самолетом Шойгу

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В НАТО прокомментировали инцидент со сближением истребителя альянса с бортом министра обороны России, сославшись на необходимость идентификации самолета.

Представитель организации сообщил РИА Новости, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. "Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметил чиновник.

Инцидент над Балтийским морем

Инцидент произошел, когда самолет министра обороны России находился над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу возвращался в Москву из Калининграда, его лайнер сопровождали два истребителя Су-27.

Во время полета к самолету министра приблизился иностранный F-18, однако когда уже в его направлении начал движение российский истребитель, он изменил курс и улетел в сторону.

В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр.

Перехваты иностранных самолетов

В начале августа в Минобороны России сообщили, что 12 раз отправляли истребители для перехвата или сопровождения иностранных военных самолетов. В общей сложности в течение первой недели месяца воздушную разведку у границ России вели 39 иностранных летательных аппаратов.

Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских границ, несмотря на призывы Минобороны.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные полеты самолетов США и НАТО в последнее время стали системой.

"Это системный процесс, в последние годы американцы поставили такие полеты "на поток" с использованием как самолетов-разведчиков, так и беспилотников, которые регулярно облетают акваторию вокруг Крыма, а также совершают "крюки" на Донбассе вдоль линии разграничения. Эти полеты также связаны с линией на увеличение военного присутствия НАТО в Черном море, а также с текущими угрозами, которые озвучивают США, размещая две авианосные ударные группы в Средиземном море", ‒ считает Борис Рожин.