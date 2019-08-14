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РИА Новости

В НАТО объяснили сближение истребителя F-18 с самолетом Шойгу

03:29 14.08.2019 (обновлено: 05:59 14.08.2019)
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© Минобороны РФИстребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
© Минобороны РФ
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. В НАТО прокомментировали инцидент со сближением истребителя альянса с бортом министра обороны России, сославшись на необходимость идентификации самолета.
Представитель организации сообщил РИА Новости, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. "Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметил чиновник.
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Инцидент над Балтийским морем

Инцидент произошел, когда самолет министра обороны России находился над нейтральными водами Балтийского моря. Шойгу возвращался в Москву из Калининграда, его лайнер сопровождали два истребителя Су-27.
Во время полета к самолету министра приблизился иностранный F-18, однако когда уже в его направлении начал движение российский истребитель, он изменил курс и улетел в сторону.
В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр.
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Перехваты иностранных самолетов

В начале августа в Минобороны России сообщили, что 12 раз отправляли истребители для перехвата или сопровождения иностранных военных самолетов. В общей сложности в течение первой недели месяца воздушную разведку у границ России вели 39 иностранных летательных аппаратов.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских границ, несмотря на призывы Минобороны.
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные полеты самолетов США и НАТО в последнее время стали системой.
"Это системный процесс, в последние годы американцы поставили такие полеты "на поток" с использованием как самолетов-разведчиков, так и беспилотников, которые регулярно облетают акваторию вокруг Крыма, а также совершают "крюки" на Донбассе вдоль линии разграничения. Эти полеты также связаны с линией на увеличение военного присутствия НАТО в Черном море, а также с текущими угрозами, которые озвучивают США, размещая две авианосные ударные группы в Средиземном море", ‒ считает Борис Рожин.
По его мнению, цель таких действий США ‒ усиление давления на Россию.
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Су-27Министерство обороны СШАМинистерство обороны РФНАТОСергей ШойгуРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
куджугетович поди наклал полные штаны.
14 августа, 07:14
Геннадий Пинец
7700060
Натовцы делают всё, что угодно, чтобы спровоцировать россиян на конфликт. НИКОГДА Россия не пойдёт на это. И никогда не нападёт первой.
14 августа, 06:52
Андрей Кречетов
3172114
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