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РИА Новости

Казахстан отложил финансирование подготовки Байконура к пускам "Союза-5"

03:03 14.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш")
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет "Зенит" на космодроме Байконур, под новую российскую ракету "Союз-5". Об этом РИА Новости сообщили в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).
"В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек" проходит экономическую экспертизу. Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту "Байтерек" будет определена по результатам экономической экспертизы", - сказали в Казкосмосе.
При этом срок первого старта ракеты не менялся. Он планируется в конце 2022 года, сообщили в Казкосмосе.
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Еще в мае в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.
История проекта "Байтерек" насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". Проект получил название "Байтерек".
В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо "Ангары" использовать в проекте российско-украинскую ракету "Зенит", под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.
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В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение не переходить в проекте "Байтерек" на ракету "Зенит", а вернуться к использованию российской "Ангары". Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название "Союз-5". В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.
Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска "Союза-5" 314 миллионов долларов. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов.
Россия в качестве вклада в проект разработает ракету "Союз-5", которая при пусках с "Байтерека" будет называться "Сункар" (на казахском - "Сокол"). В декабре 2018 года сообщалось, что "Роскосмос" переименовал "Союз-5" в "Иртыш".
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КосмосБайконур (космодром)Национальное космическое агентство КазахстанаРоскосмосРоссияКазахстанРИА Наука
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