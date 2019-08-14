Казахстан отложил финансирование подготовки Байконура к пускам "Союза-5"

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет "Зенит" на космодроме Байконур, под новую российскую ракету "Союз-5". Об этом РИА Новости сообщили в аэрокосмическом комитете министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

"В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта "Байтерек" проходит экономическую экспертизу. Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту "Байтерек" будет определена по результатам экономической экспертизы", - сказали в Казкосмосе.

При этом срок первого старта ракеты не менялся. Он планируется в конце 2022 года, сообщили в Казкосмосе.

Еще в мае в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.

История проекта "Байтерек" насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель "Ангара". Проект получил название "Байтерек".

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо "Ангары" использовать в проекте российско-украинскую ракету "Зенит", под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации на Украине было принято решение не переходить в проекте "Байтерек" на ракету "Зенит", а вернуться к использованию российской "Ангары". Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название "Союз-5". В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска "Союза-5" 314 миллионов долларов. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов.