Советник Зеленского выступил в защиту закона о тотальной украинизации

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Закон о государственном языке не нуждается в фундаментальном пересмотре, заявил в интервью изданию " Закон о государственном языке не нуждается в фундаментальном пересмотре, заявил в интервью изданию " Детектор медиа " советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.

"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка", — утверждает он.

Однако, отметил советник Зеленского, в законе все же нужно исправить "некоторые баги".

"Потому что вообще ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону", — заключил Потураев.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в середине июля. Он предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В апреле, еще до инаугурации, Зеленский заявлял, что закон приняли без широкого обсуждения с общественностью, и обещал тщательно проанализировать его на предмет соответствия конституции.