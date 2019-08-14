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РИА Новости

Советник Зеленского выступил в защиту закона о тотальной украинизации

02:32 14.08.2019 (обновлено: 10:56 14.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей ЛубенскийАкция противников языкового закона на Украине
Акция противников языкового закона на Украине
© РИА Новости / Андрей Лубенский
Акция противников языкового закона на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Закон о государственном языке не нуждается в фундаментальном пересмотре, заявил в интервью изданию "Детектор медиа" советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный депутат Верховной рады Никита Потураев.
"Мы не видим оснований для пересмотра квот на общенациональных, развлекательных каналах. Мы не видим оснований для пересмотра квот на радио. Я вообще не вижу оснований для пересмотра фундаментальных положений закона о функционировании государственного языка", — утверждает он.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
4 июля, 20:05РИА Новости
Лукашевич призвал отслеживать последствия закона о госязыке на Украине
Однако, отметил советник Зеленского, в законе все же нужно исправить "некоторые баги".
"Потому что вообще ни один закон не является священной коровой. Закон должен соответствовать жизни, а не жизнь соответствовать закону", — заключил Потураев.
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в середине июля. Он предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка. В апреле, еще до инаугурации, Зеленский заявлял, что закон приняли без широкого обсуждения с общественностью, и обещал тщательно проанализировать его на предмет соответствия конституции.
Против закона выступала украинская оппозиция, критиковали его и в России. По словам российского постпреда при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и изгоев, для которых существенно ограничены возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами. А министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на то, что в законе предусмотрены исключения для английского и других языков ЕС, а это означает, что единственный объект атаки — русский язык, на котором говорит подавляющее большинство населения Украины.
Участники акции протеста в Киеве
18 июля, 08:00РИА Новости
Полгода на изучение "мовы". Сколько раз проваливалась украинизация
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Впереди тотальное ошароваривание и очубачивание.
14 августа, 04:12
ЛКЛысый Кучерявый
1120000
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