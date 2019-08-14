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НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ! ⠀ НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЯМИ, СВОИМИ И ЧУЖИМИ! ⠀ В АВАРИИ ПОСТРАЛАЛО ДВОЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ! ⠀ Примерно в 23:00 часа ночи, в районе села Алмало Кумторкалинского района, на федеральной автодороге «Кавказ», по предварительной информации автомашина "Приора" выехала на полосу встречного движения и допустила лобовое столкновение с автомашиной «ВАЗ-2114». ⠀ В результате аварии четыре человека погибло на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое. ⠀ Пострадавшие с различными телесными првреждениями доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших также находятся двое несовершеннолетних детей. ⠀ На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Также на место дтп выехал начальник УГИБДД МВД по Республике Дагестан Александр Шалагин. ⠀ На данный момент по факту ДТП ведется сбор материала. ⠀ #МВДДагестан #полиция #ГИБДД05 #ДТП #встречка
Число жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех человек
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МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Количество жертв в результате столкновения двух легковушек в Дагестане выросло до четырех, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике на своем официальном аккаунте в Instagram.
Ранее ведомство сообщило, что два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей около населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана. Отмечалось, что среди пострадавших двое детей.
"В результате аварии четыре человека погибли на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, а также начальник УГИБДД МВД по республике Александр Шалагин.