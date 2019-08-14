Число жертв ДТП в Дагестане выросло до четырех человек

МАХАЧКАЛА, 14 авг - РИА Новости. Количество жертв в результате столкновения двух легковушек в Дагестане выросло до четырех, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике на своем официальном аккаунте в Количество жертв в результате столкновения двух легковушек в Дагестане выросло до четырех, один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике на своем официальном аккаунте в Instagram

Ранее ведомство сообщило, что два человека погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей около населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана. Отмечалось, что среди пострадавших двое детей.

"В результате аварии четыре человека погибли на месте, трое пострадало. Состояние одного из пострадавших - критическое", - говорится в сообщении.