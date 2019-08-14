Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд

Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Измены, скука, напряженный рабочий график, любовь прошла — вот лишь некоторые причины, по которым отношения знаменитостей терпят крах. Ведь звезды тоже люди. За кого переживали преданные фанаты в этом году — в материале РИА Новости.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Новость последних дней: звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт и "Ханна Монтана" Майли Сайрус расстаются. Об этом сообщил представитель певицы.

Фильм "Последняя песня" в 2009-м стал их первым, десять лет пара была вместе, папарацци ловили ссоры и примирения, в декабре 2018-го молодые люди тайно поженились, а теперь, почти через год после свадьбы, вновь расстаются. Посмотрим, надолго ли.

© AP Photo / Chris Pizzello Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году 1 из 4 Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году © AP Photo / Chris Pizzello © AP Photo / Invision / Chris Pizzello Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году 2 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году © AP Photo / Invision / Chris Pizzello © AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году 3 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году © AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli © AP Photo / Invision / Charles Sykes Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году 4 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году © AP Photo / Invision / Charles Sykes 1 из 4 Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году © AP Photo / Chris Pizzello 2 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году © AP Photo / Invision / Chris Pizzello 3 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году © AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli 4 из 4 Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году © AP Photo / Invision / Charles Sykes

"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это очень личное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев для журналистов и каких-либо СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ложными", — написал 29-летний австралийский актер в инстаграме.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Пожалуй, самая главная звездная новость этого лета в Рунете — расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк после четырех лет отношений. СМИ подозревали, что причиной разрыва стала певица Леди Гага, которая снялась в фильме Купера "Звезда родилась" и при каждом удобном поводе демонстрировала привязанность к актеру и режиссеру.

Отечественные пользователи инстаграма устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети. Сначала россияне и, главное, россиянки стыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили страницу певицы в форум.

Там делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи и обсуждали погоду и политику. Кого там только не было: губернаторы и депутаты, певцы и телеведущие: Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс, Егор Крид, Лера Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие озабоченные судьбой Ирины Шейк. Граждане России оставили тысячи сообщений.

Принцесса Хайя и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум

© AFP 2019 / Stringer Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году 1 из 2 Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году © AFP 2019 / Stringer © AFP 2019 / Stringer Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи 2 из 2 Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи © AFP 2019 / Stringer 1 из 2 Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году © AFP 2019 / Stringer 2 из 2 Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи © AFP 2019 / Stringer

Сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом — сбежала из дворца. Тайно уехала с детьми в Лондон. Оказывается, принцессы тоже плачут.

Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником-британцем. Может, там чего и было, или охранник не очень сильный. Пока СМИ ждут подробностей судебной тяжбы — кому достанутся наследники престола.

Моника Беллуччи и Николя Лефевр

Моника Беллуччи в свои 54 года не сбавляет градус страсти: в июле она дала отставку Николя Лефевру, который младше ее на 18 лет.

О романе итальянской дивы и французского художника заговорили в декабре прошлого года, а этой весной пара вместе выходила в свет, появляясь на модных показах и Каннском кинофестивале.

Впрочем, судя по фото, которое Моника опубликовала недавно в инстаграме, она в такой прекрасной форме, что вряд ли долго останется без нового поклонника.

Рита Ора и Эндрю Гарфилд

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan Agostini Эндрю Гарфилд и Рита Ора © AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan Agostini Эндрю Гарфилд и Рита Ора

Звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд после расставания с Эммой Стоун старался не распространяться о личной жизни. Поэтому о его романе с певицей Ритой Орой стало известно только спустя несколько месяцев после его начала.

Сообщалось, что звезды встречаются с ноября прошлого года. Хотя папарацци поймали американского актера и британскую певицу косоварского происхождения на свидании, те никак не комментировали свои отношения.

Но менее чем через полгода пара распалась — по словам источников, которые цитировали зарубежные СМИ, Человек-паук опять свободен.

Белла Хадид и The Weekend

Супермодель Белла Хадид рассталась с канадским рэпером The Weekend (его настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе), видимо, решив, что выходной ей не нужен. Кстати, официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей.

С начала отношений в мае 2015-го пара успела расстаться в первый раз на полтора года, во время которых рэпера утешала Селена Гомес. Но в 2018-м, снова в мае, музыкант вернулся к Белле, правда, ненадолго. Не прошло и года, как модель и The Weekend перестали появляться вместе. А после случилось, по меркам фанатов, страшное: музыкант отписался от девушки в инстаграме.

Эрика Коикэ и Николас Кейдж

© AP Photo / Invision / Danny Moloshok Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта 1 из 2 Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта © AP Photo / Invision / Danny Moloshok © AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии 2 из 2 Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии © AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou 1 из 2 Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта © AP Photo / Invision / Danny Moloshok 2 из 2 Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии © AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou

Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: недавний брак актера продлился четыре дня (певица в 2004-м оказалась быстрее — развелась с тогдашним избранником спустя 55 часов после свадьбы).

Четвертый брак 55-летний Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ. Через четверо суток актер понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.