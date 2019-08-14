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РИА Новости
Культура

Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд

08:00 14.08.2019 (обновлено: 08:06 14.08.2019)
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© AFP 2019 / Angela WeissИрина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
Ирина Шейк и Брэдли Купер на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке. 7 мая 2018
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Измены, скука, напряженный рабочий график, любовь прошла — вот лишь некоторые причины, по которым отношения знаменитостей терпят крах. Ведь звезды тоже люди. За кого переживали преданные фанаты в этом году — в материале РИА Новости.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Новость последних дней: звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт и "Ханна Монтана" Майли Сайрус расстаются. Об этом сообщил представитель певицы.
Фильм "Последняя песня" в 2009-м стал их первым, десять лет пара была вместе, папарацци ловили ссоры и примирения, в декабре 2018-го молодые люди тайно поженились, а теперь, почти через год после свадьбы, вновь расстаются. Посмотрим, надолго ли.
© AP Photo / Chris Pizzello

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма Последняя песня в Лос-Анджелесе. 25 марта 2010
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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году

© AP Photo / Chris Pizzello
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе. 27 июня 2012
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
© AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния. 26 января 2019
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году

© AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli
© AP Photo / Invision / Charles Sykes

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке Метрополитен-музея искусств Кэмп: заметки о моде в Нью-Йорке. 6 мая 2019
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Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году

© AP Photo / Invision / Charles Sykes
1 из 4

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году

© AP Photo / Chris Pizzello
2 из 4

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году

© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
3 из 4

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году

© AFP 2019 / Getty Images for G'Day USA / John Sciulli
4 из 4

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году

© AP Photo / Invision / Charles Sykes
"Просто хочу вам сказать, что мы с Майли недавно расстались, и я ей желаю здоровья и счастья. Все это очень личное дело, и я не давал и не буду давать никаких комментариев для журналистов и каких-либо СМИ. Любые сообщения или цитаты, приписываемые мне, являются ложными", — написал 29-летний австралийский актер в инстаграме.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

© AFP 2019 / Getty Images for National Board of Review / Jamie McCarthy

Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке

Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке. 8 января 2019
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Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке

© AFP 2019 / Getty Images for National Board of Review / Jamie McCarthy
© AFP 2019 / Leon Neal

Брэдли Купер и Ирина Шейк на полуфинальном матче Уимблдона в 2016 году

Брэдли Купер и Ирина Шейк на полуфинальном матче Уимблдона. 8 июля 2016
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Брэдли Купер и Ирина Шейк на полуфинальном матче Уимблдона в 2016 году

© AFP 2019 / Leon Neal
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss

Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году

Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019
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Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году

© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
1 из 3

Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке

© AFP 2019 / Getty Images for National Board of Review / Jamie McCarthy
2 из 3

Брэдли Купер и Ирина Шейк на полуфинальном матче Уимблдона в 2016 году

© AFP 2019 / Leon Neal
3 из 3

Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году

© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
Пожалуй, самая главная звездная новость этого лета в Рунете — расставание Брэдли Купера и Ирины Шейк после четырех лет отношений. СМИ подозревали, что причиной разрыва стала певица Леди Гага, которая снялась в фильме Купера "Звезда родилась" и при каждом удобном поводе демонстрировала привязанность к актеру и режиссеру.
Отечественные пользователи инстаграма устроили флешмоб, "заспамив" Гагу в соцсети. Сначала россияне и, главное, россиянки стыдили предполагаемую разлучницу, а потом превратили страницу певицы в форум.
Леди Гага во время выступления на 60-й церемонии Грэмми. 28 января 2018 года
17 июля, 19:07Культура
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Там делились рецептами борща и чебуреков, рекламировали услуги, продавали вещи и обсуждали погоду и политику. Кого там только не было: губернаторы и депутаты, певцы и телеведущие: Анфиса Чехова, Эвелина Блёданс, Егор Крид, Лера Кудрявцева, Анна Хилькевич и другие озабоченные судьбой Ирины Шейк. Граждане России оставили тысячи сообщений.

Принцесса Хайя и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум

© AFP 2019 / Stringer

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед бен Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте. 19 июня 2008
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году

© AFP 2019 / Stringer
© AFP 2019 / Stringer

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи

Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн во время презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи. 17 января 2016
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Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи

© AFP 2019 / Stringer
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году

© AFP 2019 / Stringer
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Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи

© AFP 2019 / Stringer
Сестра нынешнего короля Иордании Абдаллы II и супруга шейха Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, принцесса Хайя шокировала весь мир этим летом — сбежала из дворца. Тайно уехала с детьми в Лондон. Оказывается, принцессы тоже плачут.
Пресса сообщала, что 45-летняя Хайя опасалась за свою жизнь, поскольку шейх заподозрил ее в измене с охранником-британцем. Может, там чего и было, или охранник не очень сильный. Пока СМИ ждут подробностей судебной тяжбы — кому достанутся наследники престола.

Моника Беллуччи и Николя Лефевр

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале

Итальянская актриса Моника Белуччи на Каннском международном кинофестивале
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Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AFP 2019 / Fadel Senna

Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше

Итальянская актриса Моника Белуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше
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Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше

© AFP 2019 / Fadel Senna
1 из 2

Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 2

Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше

© AFP 2019 / Fadel Senna
Моника Беллуччи в свои 54 года не сбавляет градус страсти: в июле она дала отставку Николя Лефевру, который младше ее на 18 лет.
О романе итальянской дивы и французского художника заговорили в декабре прошлого года, а этой весной пара вместе выходила в свет, появляясь на модных показах и Каннском кинофестивале.
Впрочем, судя по фото, которое Моника опубликовала недавно в инстаграме, она в такой прекрасной форме, что вряд ли долго останется без нового поклонника.

Рита Ора и Эндрю Гарфилд

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan AgostiniЭндрю Гарфилд и Рита Ора
Эндрю Гарфилд и Рита Ора
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Evan Agostini
Эндрю Гарфилд и Рита Ора
Звезда "Человека-паука" Эндрю Гарфилд после расставания с Эммой Стоун старался не распространяться о личной жизни. Поэтому о его романе с певицей Ритой Орой стало известно только спустя несколько месяцев после его начала.
Сообщалось, что звезды встречаются с ноября прошлого года. Хотя папарацци поймали американского актера и британскую певицу косоварского происхождения на свидании, те никак не комментировали свои отношения.
Но менее чем через полгода пара распалась — по словам источников, которые цитировали зарубежные СМИ, Человек-паук опять свободен.

Белла Хадид и The Weekend

© AP Photo / Invision / Evan Agostini

The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году

The Weekend и Белла Хадид на ежегодном Балу Института Костюма в Нью-Йорке. 2 мая 2016
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The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
© AFP 2019 / Valerie Macon

The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году

The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy music Awards в Лос-Анджелесе. 15 февраля 2016
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The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году

© AFP 2019 / Valerie Macon
© AFP 2019 / Getty Images / Craig Barritt

The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году

The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке. 31 октября 2018
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The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году

© AFP 2019 / Getty Images / Craig Barritt
© AFP 2019 / Getty Images / Harry How

The Weekend и Белла Хадид в Лос-Анджелесе в 2016 году

The Weekend и Белла Хадид в Лос-Анджелесе. 13 апреля 2016
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The Weekend и Белла Хадид в Лос-Анджелесе в 2016 году

© AFP 2019 / Getty Images / Harry How
1 из 4

The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году

© AP Photo / Invision / Evan Agostini
2 из 4

The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году

© AFP 2019 / Valerie Macon
3 из 4

The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году

© AFP 2019 / Getty Images / Craig Barritt
4 из 4

The Weekend и Белла Хадид в Лос-Анджелесе в 2016 году

© AFP 2019 / Getty Images / Harry How
Супермодель Белла Хадид рассталась с канадским рэпером The Weekend (его настоящее имя — Эйбел Макконен Тесфайе), видимо, решив, что выходной ей не нужен. Кстати, официальной причиной разрыва назвали напряженные рабочие графики знаменитостей.
С начала отношений в мае 2015-го пара успела расстаться в первый раз на полтора года, во время которых рэпера утешала Селена Гомес. Но в 2018-м, снова в мае, музыкант вернулся к Белле, правда, ненадолго. Не прошло и года, как модель и The Weekend перестали появляться вместе. А после случилось, по меркам фанатов, страшное: музыкант отписался от девушки в инстаграме.

Эрика Коикэ и Николас Кейдж

© AP Photo / Invision / Danny Moloshok

Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта

Актер Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма Мэнди во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
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Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта

© AP Photo / Invision / Danny Moloshok
© AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou

Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии

Американский актер Николас Кейдж на пресс-конференции посвященной фильму Джиу-джитсу в Никосии
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Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии

© AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou
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Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта

© AP Photo / Invision / Danny Moloshok
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Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии

© AFP 2019 / Iakovos Hatzistavrou
Николасу Кейджу не удалось побить рекорд Бритни Спирс: недавний брак актера продлился четыре дня (певица в 2004-м оказалась быстрее — развелась с тогдашним избранником спустя 55 часов после свадьбы).
Четвертый брак 55-летний Кейдж заключил в марте в Лас-Вегасе с 23-летней визажисткой Эрикой Коикэ. Через четверо суток актер понял, что не готов к семейной жизни, и подал на развод.
Возможно, так сказались три предыдущих супружества Николаса — с Патрисией Аркетт, Лизой Марией Пресли и Алисой Ким.
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