Разлучница Гага, гордая Беллуччи, ветреный Кейдж. Громкие расставания звезд

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт на премьере фильма "Последняя песня" в Лос-Анджелесе в 2010 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на красной дорожке в Лос-Анджелесе в 2012 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на гала-вечере G’Day USA в Калвер-Сити, штат Калифорния, в 2019 году
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус на выставке "Лагерь: заметки о моде" в нью-йоркском Метрополитен-музее в 2019 году
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке
Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году
Брэдли Купер и Ирина Шейк на торжественной церемонии вручения наград National Board of Review Awards Gala в Нью-Йорке
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии "Оскар" в Голливуде в 2019 году
Принцесса Хайя и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн и шейх Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум на Королевских скачках в Аскоте в 2008 году
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и принцесса Хайя бинт аль-Хусейн на презентации доклада ООН о финансировании гуманитарной помощи
Моника Беллуччи и Николя Лефевр
Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале
Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале
Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше
Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше
Моника Беллуччи на фотосессии фильма режиссера Клода Лелуша "Лучшие годы жизни" на 72-м Каннском кинофестивале
Моника Беллуччи на церемонии закрытия Международного кинофестиваля в Марракеше
Рита Ора и Эндрю Гарфилд
Белла Хадид и The Weekend
The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году
The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году
The Weekend и Белла Хадид на ежегодном балу Института костюма в Нью-Йорке в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на красной дорожке ежегодной премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе в 2016 году
The Weekend и Белла Хадид на ежегодной вечеринке по случаю Хеллоуина в Нью-Йорке в 2018 году
Эрика Коикэ и Николас Кейдж
Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии
Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии
Николас Кейдж дает интервью на премьере фильма "Мэнди" во время кинофестиваля Сандэнс в Парк-Сити, штат Юта
Николас Кейдж на пресс-конференции, посвященной фильму "Джиу-джитсу", в Никосии