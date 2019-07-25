Друг Бритни Спирс рассказал, как утешал певицу после свадьбы

"Когда я узнал, что Бритни вышла замуж в Вегасе за Джейсона, сразу поехал туда, чтобы лично посмотреть на это безумие. Не совру, если скажу, что она была в истерике. Чтобы привести ее в чувство, я сказал: "Я - гей". Она тут же пришла в себя, как от нашатыря, и перестала рыдать. Более того, она еще и заулыбалась!", - рассказал Басс.