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РИА Новости
Культура

Друг Бритни Спирс рассказал, как утешал певицу после свадьбы

Вчера, 02:59
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский певец и актер Лэнс Басс впервые рассказал в эфире телешоу Энди Коэна, как утешил свою близкую подругу Бритни Спирс после ее свадьбы с Джейсоном Александром в 2004 году, сообщает metro.co.uk.
"Когда я узнал, что Бритни вышла замуж в Вегасе за Джейсона, сразу поехал туда, чтобы лично посмотреть на это безумие. Не совру, если скажу, что она была в истерике. Чтобы привести ее в чувство, я сказал: "Я - гей". Она тут же пришла в себя, как от нашатыря, и перестала рыдать. Более того, она еще и заулыбалась!", - рассказал Басс.
Бритни Спирс вышла замуж за своего друга детства Джейсона Александра в 2004 году в Лас-Вегасе. Спустя 55 часов пара аннулировала брак. Этот случай стал одним из самых известных разводов поп-звезд.
У Лэнса Басса действительно нетрадиционная сексуальная ориентация. С 2014 года он состоит в отношениях с Майклом Турчином.
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