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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Можно ли крестить ребенка насильно?

11:00 14.08.2019 (обновлено: 11:16 14.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник духовно-просветительской, благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области
Участник духовно-просветительской, благотворительной миссии, корабля-церкви Святой апостол Андрей Первозванный протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Можно ли крестить ребенка насильно? Или прерывать обряд крещения, если крещаемый, родители вдруг чего-то испугались? Такие вопросы возникли после скандального видео крещения ребенка в Гатчине. Ирина, Москва.
Отвечает - профессор Московской духовной академия и семинарии, председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Со стороны крестных, родителей и священника требуется взаимная тактичность, чтобы крещение осталось праздничным воспоминанием, а не тяжкой "процедурой".
Молодое поколение священников обучают и психологически готовят к разным ситуациям в жизни. У клириков старшего поколения, в особенности монашествующих, разная степень знакомства с детской психологией и особенностями поведения людей.
Если речь о гиперактивном, неспокойном, или просто не выспавшемся ребенке, родители могут предвидеть его реакцию в непривычной обстановке. Их задача - подготовить ребенка, предупредить священника. Если время крещения совпадает со временем сна, или кормления ребенка, надо договориться на другой день и время, либо искать другой храм.
При крещении нужно участие родителей. В том числе поэтому крестят после 40 дня: как правило, тогда уже может присутствовать мама. Важно также, чтобы ребенок не боялся крестных, чтобы видел их не впервые.
В среднем крещение занимает час. Если ребенок в истерике, крещение можно приостановить, чтобы родители его успокоили, но не в самый момент троекратного погружения в купель. Этот момент не нужно "растягивать" – потому что чем дольше - тем более ребенок волнуется.
Троекратное погружение в купель – тысячелетняя традиция христианской церкви. Она соблюдается кроме особенных случаев, например, тяжелой болезни. Троекратное погружение не тяжело для младенца. Родители, которые купают детей – понимают, что это скорее удовольствие, а не психологическая проблема.
Сложнее бывает, если родители затягивают с крещением до полугода – трех лет. Тогда ребенок может испугаться непривычной обстановки и "проявить характер". Ситуация, когда крещение откладывают на годы, чаще всего возникает у мало воцерковленных людей. Тут нужна работа и с родителями, и с ребенком. Важно, чтобы священнослужители и катехизаторы в храмах не ленились ее проводить. Чем больше будет предварительной подготовки, тем меньше проблем во время самого таинства.
7 марта, 12:26Религия и мировоззрение
Что лучше всего читать недавно крестившейся?
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Религия и мировоззрениеВаш вопрос духовенству - Религия и мировоззрениеМосковская духовная академияМоскваГатчинарелигияОбщество
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