Участник духовно-просветительской, благотворительной миссии, корабля-церкви "Святой апостол Андрей Первозванный" протоиерей Константин Работа в Доме культуры во время проведения таинства крещения для жителей села Битки Новосибирской области

Можно ли крестить ребенка насильно? Или прерывать обряд крещения, если крещаемый, родители вдруг чего-то испугались? Такие вопросы возникли после скандального видео крещения ребенка в Гатчине. Ирина, Москва.

Отвечает - профессор Московской духовной академия и семинарии, председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов

Со стороны крестных, родителей и священника требуется взаимная тактичность, чтобы крещение осталось праздничным воспоминанием, а не тяжкой "процедурой".

Молодое поколение священников обучают и психологически готовят к разным ситуациям в жизни. У клириков старшего поколения, в особенности монашествующих, разная степень знакомства с детской психологией и особенностями поведения людей.

Если речь о гиперактивном, неспокойном, или просто не выспавшемся ребенке, родители могут предвидеть его реакцию в непривычной обстановке. Их задача - подготовить ребенка, предупредить священника. Если время крещения совпадает со временем сна, или кормления ребенка, надо договориться на другой день и время, либо искать другой храм.

При крещении нужно участие родителей. В том числе поэтому крестят после 40 дня: как правило, тогда уже может присутствовать мама. Важно также, чтобы ребенок не боялся крестных, чтобы видел их не впервые.

В среднем крещение занимает час. Если ребенок в истерике, крещение можно приостановить, чтобы родители его успокоили, но не в самый момент троекратного погружения в купель. Этот момент не нужно "растягивать" – потому что чем дольше - тем более ребенок волнуется.

Троекратное погружение в купель – тысячелетняя традиция христианской церкви. Она соблюдается кроме особенных случаев, например, тяжелой болезни. Троекратное погружение не тяжело для младенца. Родители, которые купают детей – понимают, что это скорее удовольствие, а не психологическая проблема.