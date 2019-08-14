Кара Делевинь рассказала о первой встрече с невестой

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Супермодель Кара Делевинь рассказала в интервью Marie Claire о первой встрече с актрисой Эшли Бенсон.
"Мы ничего не искали и не ждали тогда. Поэтому первая встреча была такой естественной и аутентичной", - сказала модель.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон встретились весной 2018 года на съемках фильма "Ее запах". Они долгое время держали свои отношения в секрете.
Впервые о романе двух актрис стало известно на благотворительном вечере в рамках проекта Trevor, который борется с самоубийствами среди ЛГБТ-молодежи.
"Ты одна из тех, кто помог мне полюбить себя, когда мне это было нужно", - обратилась Делевинь к Бенсон, когда получала награду за работу в организации.