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РИА Новости
Культура

Кара Делевинь рассказала о первой встрече с невестой

00:30 14.08.2019
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© AP Photo / Invision/ Joel RyanМодель Кара Делевинь
Модель Кара Делевинь
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Супермодель Кара Делевинь рассказала в интервью Marie Claire о первой встрече с актрисой Эшли Бенсон.
"Мы ничего не искали и не ждали тогда. Поэтому первая встреча была такой естественной и аутентичной", - сказала модель.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон встретились весной 2018 года на съемках фильма "Ее запах". Они долгое время держали свои отношения в секрете.
Впервые о романе двух актрис стало известно на благотворительном вечере в рамках проекта Trevor, который борется с самоубийствами среди ЛГБТ-молодежи.

"Ты одна из тех, кто помог мне полюбить себя, когда мне это было нужно", - обратилась Делевинь к Бенсон, когда получала награду за работу в организации.

В начале августа в РИА Новости писали о том, что пара поженилась в Лас-Вегасе. Хотя позже источник E! News опроверг эту информацию.
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КультураЭшли БенсонКара ДелевиньНовости культурыШоу-бизнесЛас-Вегас
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