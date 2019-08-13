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РИА Новости

В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение

23:52 13.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 13 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению Амирали Давлатова - одного из организаторов беспорядков в худжандской колонии, сообщили РИА Новости во вторник в Генеральной прокуратуре.
Во время беспорядков, произошедших в колонии в ночь на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный и двое сотрудников тюрьмы, пять охранников были тяжело ранены. В результате штурма спецназа УВД Согдийской области бунт был подавлен.
"Амирали Давлатов и 32 других осужденных, участвовавших в бунте в данной колонии, были приговорены к дополнительным длительным срокам от 15 лет до пожизненного заключения по обвинению в убийстве, действиях, дезорганизующих работу мест лишения свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, оказании сопротивления представителю власти", - заявил собеседник агентства.
По его словам, судебный процесс над участниками бунта в колонии строгого режима в городе Худжанде начался в марте и проходил при закрытых дверях. Подготовка к беспорядкам, по данным следствия, продолжалась четыре месяца. "По плану организаторов бунта, Давлатов должен был взять в заложники жен заключенных, которые в ту ночь находились на территории исправительного учреждения на свиданиях со своими близкими. Но из-за того, что внезапно свет погас, он не смог осуществить свой план", - отметил представитель ведомства.
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