В Таджикистане организатору бунта в колонии дали пожизненное заключение

ДУШАНБЕ, 13 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Верховный суд Таджикистана приговорил к пожизненному заключению Амирали Давлатова - одного из организаторов беспорядков в худжандской колонии, сообщили РИА Новости во вторник в Генеральной прокуратуре.

Во время беспорядков, произошедших в колонии в ночь на 8 ноября 2018 года, был убит 21 заключенный и двое сотрудников тюрьмы, пять охранников были тяжело ранены. В результате штурма спецназа УВД Согдийской области бунт был подавлен.

"Амирали Давлатов и 32 других осужденных, участвовавших в бунте в данной колонии, были приговорены к дополнительным длительным срокам от 15 лет до пожизненного заключения по обвинению в убийстве, действиях, дезорганизующих работу мест лишения свободы, причинении тяжкого вреда здоровью, оказании сопротивления представителю власти", - заявил собеседник агентства.