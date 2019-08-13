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РИА Новости

Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

22:08 13.08.2019 (обновлено: 05:07 14.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".Смягчение условий выдачи украинских паспортов также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые служили или служат по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
ДополняетсяРИА Новости
За указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп, заявил Володин
Как считает Володин, заявление Зеленского свидетельствует не о намерении Киева предоставлять политическое убежище россиянам, а о планах Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить такую политику.
По мнению спикера Госдумы, Соединенные Штаты превратили Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стала очагом для создания проблем и напряженности у границ России.
По словам Володина, Вашингтону и Лондону больше не нужны просители политического убежища из России, поскольку их содержание дорого стоит, а "через какой‑то период времени они перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними". Поэтому, как считает политик, теперь таких просителей будут отправлять на Украину.
Владимир Путин 24 апреля упростил получение российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц самопровозглашенных республик. Позднее действие указа расширили на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
Паспорт гражданина Украины
Вчера, 16:15РИА Новости
В партии Порошенко оценили решение Зеленского о гражданстве для россиян
2019425122
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Ситуация на УкраинеГосдума РФВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пусть уезжают поклонники бандерлогов, в РФ воздух будет чище!
14 августа, 01:50
Анатолий Попов
105020111
Чище точно не будет - взамен в РФ едут армии гастарбайтеров с Кавказа и Средней Азии, плодятся тут, рожая уже граждан РФ. Такими темпами лет через 50 русских уже не будет большинство на территории РФ - если к тому времени РФ еще будет существовать.
14 августа, 02:07
Ам Шегар
15021018
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