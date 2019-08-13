Володин прокомментировал указ Зеленского о гражданстве для россиян

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для россиян говорит не о желании давать политическое убежище, а о стремлении США и Великобритании ограничить его предоставление, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям".Смягчение условий выдачи украинских паспортов также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые служили или служат по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.

Как считает Володин, заявление Зеленского свидетельствует не о намерении Киева предоставлять политическое убежище россиянам, а о планах Вашингтона и Лондона ограничить или прекратить такую политику.

По мнению спикера Госдумы, Соединенные Штаты превратили Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стала очагом для создания проблем и напряженности у границ России.

По словам Володина, Вашингтону и Лондону больше не нужны просители политического убежища из России, поскольку их содержание дорого стоит, а "через какой‑то период времени они перестают отрабатывать заказ, разочаровываются в своих хозяевах, начинают выступать с разоблачительными заявлениями, одним словом, сплошные проблемы с ними". Поэтому, как считает политик, теперь таких просителей будут отправлять на Украину.