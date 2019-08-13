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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Священные писания нельзя проверять на экстремизм, считает юрист

21:35 13.08.2019 (обновлено: 21:42 13.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВ храме Христа Спасителя
В храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" указывает, что священные писания четырех религий не могут проверяться на экстремизм или быть признанным экстремистским, прокомментировал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк заключение специалистов Вятского университета, которые нашли признаки экстремизма в одном из псалмов Библии.
Специалисты Вятского государственного университета (ВГУ) нашли признаки экстремизма в 29-м стихе 36-го псалма Давида, входящем в Ветхий Завет — древнейшую часть Библии. Текст 29-го стиха — "Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек".
"Нет предела человеческой глупости. Видимо поэтому были внесены изменения в федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности", где как раз указано, что священные писания четырех религий - христианства, ислама, буддизма, иудаизма - не могут проверяться на экстремизм и быть признаны экстремистскими. То есть, эти изменения были внесены, чтобы исключить какую-то полемику", - считает Постанюк.
Он добавил, что эксперты могли проверять на признаки экстремизма один из псалмов Библии по незнанию или ошибке.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВятский государственный университетОбщество
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