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РИА Новости
Республика Татарстан

Передвижные поликлиники приедут к сельским жителям в Татарстане

21:29 13.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 13 авг - РИА Новости. Передвижные поликлиники для обследования населения в труднодоступных сельских населённых пунктах заработали в Татарстане, новинку оценил во вторник президент республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба главы региона.
"Рустам Минниханов оценил возможности мобильной поликлиники, которая создана на базе автомобилей повышенной проходимости для удобства передвижения в труднодоступных местах и проведения медицинских осмотров граждан, проживающих в удаленных деревнях и селах республики", - говорится в сообщении.
Мобильный медицинский комплекс создан на базе автомобиля КамАЗ-65225 и изотермического многосекционного фургона со стационарными перегородками, регистратурой и изолированными шестью кабинетами для приема населения. Для доставки медицинского персонала до места размещения мобильного медицинского комплекса используются микроавтобусы Ford Shuttle Bus.
Первый мобильный комплекс поставлен около недели назад, закреплен за городской клинической больницей №7 Казани и направлен по маршруту на обслуживание заволжских районов республики. В ближайшее время будет поставлено еще три подобных мобильных комплекса. Комплексы закуплены по поручению президента Татарстана.
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"В течение года мы охватим медицинскими осмотрами все население, а специалисты, которые работают в этих мобильных поликлиниках, - лучшие в Казани. Поэтому, я думаю, что население почувствует заботу и внимание", - подчеркнул Минниханов.
По его словам, сегодня главное – профилактика и предупреждение возможных заболеваний. На селе работают фельдшерско-акушерские пункты, где могут оказать первичную помощь, где можно пройти первый этап диспансеризации, но всех возможностей медицины там нет. Сейчас медицинская помощь для сельчан станет более доступной.
Министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что всего в мобильных медицинских комплексах будут принимать терапевт, невролог, уролог, хирург, акушер-гинеколог, офтальмолог. Комплексы оснащены современным переносным диагностическим и лабораторным оборудованием. "Мобильные поликлиники будут курсировать по северо-востоку, юго-востоку и центральной части Татарстана. Пропускная способность такой поликлиники 70-100 человек в день", - отметил глава минздрава республики.

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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанКазаньОбщество
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