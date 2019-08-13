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РИА Новости

В России оценили план Украины создать режимный район вокруг Крыма

21:30 13.08.2019 (обновлено: 21:43 13.08.2019)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На Украине заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова.
Подобные планы возмутили российских парламентариев. Одни назвали планы Киева "посмешищем", а другие — нарушением норм международного морского права. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Сказки и небылицы

Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков выразил уверенность, что сами украинские власти осознают, что с помощью "бумажных дел" не смогут ограничить доступ к Крыму.
"Создается впечатление, что некоторым госучреждениям и ведомствам Украины нечем больше заняться, а деньги государственные надо как-то освоить, поэтому они и нашли такой хороший способ для освоения, как выдумывать различные небылицы", — сказал политик.
Он отметил, что Киев, сочиняя для граждан такие "сказки", выставляет себя "посмешищем перед серьезными организациями международного сообщества".
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Репрессии и произвол

В свою очередь, сенатор от Крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что "репрессивные" меры в отношении владельцев и экипажей российских судов, заходивших в порты Крыма, являются "открытым произволом и разновидностью морского пиратства".
"Действия Киева системно противоречат нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания. Украинская власть, создавая проблемы российско-украинским отношениям, наносят существенный вред, прежде всего, интересам народа Украины", — сказала Ковитиди.
Побережье Черного моря в Коктебеле
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В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в Россию. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ольга КовитидиСергей ЦековКрымУкраина
Популярные комментарии
В ответ России стоит создать режимный район вокруг Донбасса.
13 августа, 21:57
bpbrain powder
3021000
как всегда слова, не подкрепленные конкретными шагами... а как еще, лапшу то надо постоянно вешать, чтобы в тонусе держать своих граждан! ))
13 августа, 21:36
wwiking7000
1300002
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