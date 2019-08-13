В России оценили план Украины создать режимный район вокруг Крыма

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На Украине заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова.

Подобные планы возмутили российских парламентариев. Одни назвали планы Киева "посмешищем", а другие — нарушением норм международного морского права. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Сказки и небылицы

Сенатор от Крымского региона Сергей Цеков выразил уверенность, что сами украинские власти осознают, что с помощью "бумажных дел" не смогут ограничить доступ к Крыму.

"Создается впечатление, что некоторым госучреждениям и ведомствам Украины нечем больше заняться, а деньги государственные надо как-то освоить, поэтому они и нашли такой хороший способ для освоения, как выдумывать различные небылицы", — сказал политик.

Он отметил, что Киев, сочиняя для граждан такие "сказки", выставляет себя "посмешищем перед серьезными организациями международного сообщества".

Репрессии и произвол

В свою очередь, сенатор от Крымского региона Ольга Ковитиди заявила, что "репрессивные" меры в отношении владельцев и экипажей российских судов, заходивших в порты Крыма, являются "открытым произволом и разновидностью морского пиратства".

"Действия Киева системно противоречат нормам международного морского права и принципам свободы мореплавания. Украинская власть, создавая проблемы российско-украинским отношениям, наносят существенный вред, прежде всего, интересам народа Украины", — сказала Ковитиди.

В 2014 году в Крыму прошел референдум, на котором 96,77% избирателей полуострова и 95,6% Севастополя проголосовали за вхождение Крыма в Россию. Местные власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.