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РИА Новости

В министерстве образования Дагестана провели выемку документов

20:52 13.08.2019
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© РИА НовостиЗдание правительства Дагестана в Махачкале
Здание правительства Дагестана в Махачкале
© РИА Новости
Здание правительства Дагестана в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в министерстве образования Дагестана, обысков не было, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минобразования республики.
"Сотрудники УЭБиПК МВД РД явились в ведомство по предварительной договоренности для проведения выемки документов, связанных с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего руководителя Республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей". Обысков не было", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, дело связано с проведённым капитальным ремонтом в здании учреждения в 2015 году.
"Это не первый подобный визит правоохранительных органов. Имевшие место выемки документов в ведомстве осуществлялись по фактам нарушений, выявленным в предыдущие годы", - отметила она.
Сотрудники правоохранительных органов в Дагестане
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