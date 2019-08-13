В министерстве образования Дагестана провели выемку документов

МАХАЧКАЛА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в министерстве образования Дагестана, обысков не было, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы минобразования республики.

"Сотрудники УЭБиПК МВД РД явились в ведомство по предварительной договоренности для проведения выемки документов, связанных с возбуждением уголовного дела по факту мошенничества в отношении бывшего руководителя Республиканского лицея-интерната "Центр одаренных детей". Обысков не было", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, дело связано с проведённым капитальным ремонтом в здании учреждения в 2015 году.