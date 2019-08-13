Instagram-аккаунт либертарианца Светова попал в реестр запрещенных сайтов

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации страницу в Instagram члена Либертарианской партии Михаила Светова за детскую порнографию и потребовал от соцсети удалить с этой страницы противоправный контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"На основании проведенной экспертизы Роскомнадзор внес страницу Михаила Светова в Instagram в реестр запрещенной информации и направил в адрес социальной сети требование об удалении противоправного контента (детской порнографии)", - сообщили в пресс-службе Роскомнадзра.

Там уточнили, что на данном этапе внесение страницы в реестр не предусматривает ограничительных мер, то есть блокировки.

Михаил Светов входит в федеральный комитет Либертарианской партии, указано на ее сайте. В конце июля Пресненский суд Москвы на 30 суток арестовал Светова, обвиняемого в повторном нарушении законодательства о митингах на несогласованной акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 16 июля. Он был задержан в центре столицы после переговоров в мэрии Москвы по поводу согласования акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Пресс-секретарь партии заявляла, что партия не согласна с вариантом проведения акции незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. В сентябре 2018 года он также был признан Кировским районным судом Санкт-Петербурга виновным в нарушении законодательства о митингах с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.