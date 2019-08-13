В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. У жениха поп-певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса в Сан-Франциско украли электронику и драгоценности на сумму около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ.

Газета San Francisco Chronicle пишет, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Как заявил представитель полиции, злоумышленник похитил фотоаппарат, ноутбук, различные ювелирные изделия и сумку, но не раскрыл информацию о потерпевшем и о сумме украденного.

Однако источники сообщили изданию, что вещи на сумму около 500 тысяч долларов украли именно из машины Родригеса. На фотографии, которую разместила газета, видно, что у машины черного цвета разбито окно.

Кроме того, по информации одного источника, американский спортивный телеканал ESPN арендовал внедорожник черного цвета для Родригеса и сотрудников компании. На машину было совершено нападение, когда мужчина в компании работников канала ужинал в ресторане.

"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", - сообщил журналу People Родригес.

В свою очередь представитель Родригеса заявил изданию, что "финансовая стоимость этих вещей… сильно преувеличена".