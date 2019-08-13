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РИА Новости

В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес

20:03 13.08.2019 (обновлено: 20:04 13.08.2019)
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© Фото : AP Photo/Kathy WillensАлекс Родригес
Алекс Родригес
© Фото : AP Photo/Kathy Willens
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. У жениха поп-певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса в Сан-Франциско украли электронику и драгоценности на сумму около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ.
Газета San Francisco Chronicle пишет, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Как заявил представитель полиции, злоумышленник похитил фотоаппарат, ноутбук, различные ювелирные изделия и сумку, но не раскрыл информацию о потерпевшем и о сумме украденного.
Однако источники сообщили изданию, что вещи на сумму около 500 тысяч долларов украли именно из машины Родригеса. На фотографии, которую разместила газета, видно, что у машины черного цвета разбито окно.
Кроме того, по информации одного источника, американский спортивный телеканал ESPN арендовал внедорожник черного цвета для Родригеса и сотрудников компании. На машину было совершено нападение, когда мужчина в компании работников канала ужинал в ресторане.
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"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", - сообщил журналу People Родригес.
В свою очередь представитель Родригеса заявил изданию, что "финансовая стоимость этих вещей… сильно преувеличена".
Алекс Родригес (1975) – бывший профессиональный игрок в бейсбол. Закончив профессиональную карьеру, он стал медиаперсоной и начал вести спортивные телепередачи. С февраля 2017 года он состоит в отношениях с певицей Дженнифер Лопес. В 2019 году пара объявила о своей помолвке.
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