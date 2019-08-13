В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу

БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. В НАТО прокомментировали инцидент со сближением истребителя альянса с бортом министра обороны России, сославшись на необходимость идентификации самолета.

Представитель организации сообщил РИА Новости, что НАТО над Балтийским морем отследила российский самолет, сопровождаемый истребителем. После этого было принято решение идентифицировать российский борт, так как он летел недалеко от воздушного пространства союзников. В этих целях в воздух подняли самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования.

По словам собеседника агентства, истребители альянса вернулись на базу сразу после того, как российский самолет был идентифицирован.

"НАТО не располагает информацией о том, кто находился на борту", — подчеркнул чиновник.

Ранее во вторник Минобороны сообщило, что истребитель F-18 сопровождал лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики.

Самолет следовал из Калининграда в Москву вместе с двумя истребителями морской авиации Балтийского флота Су-27.