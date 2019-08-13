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РИА Новости

В НАТО назвали причину сближения истребителя с самолетом Шойгу

19:59 13.08.2019 (обновлено: 07:16 14.08.2019)
68472
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСамолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
Самолет Су-27 сопровождает лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря
© Министерство обороны РФ
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БРЮССЕЛЬ, 13 авг – РИА Новости. В НАТО прокомментировали инцидент со сближением истребителя альянса с бортом министра обороны России, сославшись на необходимость идентификации самолета.
Представитель организации сообщил РИА Новости, что НАТО над Балтийским морем отследила российский самолет, сопровождаемый истребителем. После этого было принято решение идентифицировать российский борт, так как он летел недалеко от воздушного пространства союзников. В этих целях в воздух подняли самолеты балтийской миссии воздушного патрулирования.
По словам собеседника агентства, истребители альянса вернулись на базу сразу после того, как российский самолет был идентифицирован.
"НАТО не располагает информацией о том, кто находился на борту", — подчеркнул чиновник.
Как Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Вчера, 16:09РИА Новости
Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу
Ранее во вторник Минобороны сообщило, что истребитель F-18 сопровождал лайнер Сергея Шойгу в небе над нейтральными водами Балтики.
Самолет следовал из Калининграда в Москву вместе с двумя истребителями морской авиации Балтийского флота Су-27.
Российские пилоты оттеснили F-18, не позволив ему подлететь близко к борту Шойгу.
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Балтийское мореСу-27Сергей ШойгуНАТОРоссияВ мире
Популярные комментарии
Врет, что не знали кто был на борту.
13 августа, 21:15
nKnakis Kamakis
170302181192
в чём там агрессивное сближение?) Обычная процедура идентификации. Эти истребители подобные вылеты совершают чуть ли не на ежедневной основе. Просто наши СМИ из этого какое-то событие устраивают, непонятно зачем. Российские истребители занимаются тем же самым, что и самолёты НАТО - это обычная рутина для военных самолётов
13 августа, 21:37
Константин Е
18112044126
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