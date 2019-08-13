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РИА Новости

В офисе Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного

19:51 13.08.2019
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© РИА Новости / СтрингерЗдание администрации президента Украины
Здание администрации президента Украины
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Увольнение Романа Безсмертного с поста представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу связано с тем, что президент Украины Владимир Зеленский делегировал отстаивание позиций страны Леониду Кучме, под руководством которого формируется "наиболее эффективная команда", сообщили в офисе главы государства.
Во вторник Зеленский освободил Безсмертного от обязанностей представлять Киев в политической подгруппе по Донбассу. В указе президента не указана причина увольнения.
"Минский переговорный процесс на сегодня остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности по прекращению огня, возвращение заключенных, обмена удерживаемыми лицами. Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в трехсторонний контактной группе в Минске", - сообщили во вторник в офисе президента на запрос издания "theБабель" об увольнении Безсмертного.
Безсмертный был назначен указом Зеленского представителем Киева в политической подгруппе по Донбассу 9 июля 2019 года. Ранее он выполнял аналогичные обязанности с 2015 года по апрель 2016 года.
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
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