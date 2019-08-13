Безсмертный считает незаконным указ Зеленского о гражданстве для россиян

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Экс-представитель Киева в политической подгруппе по Донбассу Роман Безсмертный считает указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям", незаконным и не соответствующим конституции страны.

Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям". Упрощение порядка приобретения украинского гражданства также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.