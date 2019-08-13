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РИА Новости

В СФ назвали переход на четырехдневную рабочую неделю "красивой мечтой"

18:19 13.08.2019 (обновлено: 18:20 13.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России пока является "красивой, хорошей мечтой на очень отдалённое будущее", нынешнее состояние экономики не позволяет такую новацию осуществить, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда. Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
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"Это хорошая, красивая, но мечта, и мечта на очень отдалённое будущее. Сейчас переход на четырехдневную неделю мог бы произойти только в том случае, если бы отечественная экономика была слаба и мы были бы не в состоянии загрузить своих работников принятой во всем мире пятидневной рабочей неделей", - сказал Рязанский.
По мнению сенатора, поднимать вопрос о сокращении рабочей недели можно будет только тогда, когда повысится производительность труда, произойдёт рост промышленности и ВВП, а также уровня социальных гарантий и будут созданы необходимые условия для системы здравоохранения.
"А пока этого не произошло, лучше работать, как и раньше, пять дней в неделю", - подчеркнул он.
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