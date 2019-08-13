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РИА Новости

Жителя Дагестана осудили за убийство таксиста

17:28 13.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 13 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима жителя Дагестана за жестокое убийство пожилого таксиста в Астрахани, сообщает во вторник пресс-служба СУСК РФ по Астраханской области.
По данным следствия, житель Дагестана попросил астраханского 78-летнего таксиста отвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, чтобы потом пересесть там на автобус до Хасавюрта. Однако по дороге, сообщает СК, когда автомобиль свернул к селу Алгаза Астраханской области, пассажир накинулся на водителя, нанес ему многочисленные удары ножом, выбросил его тело в камыши, а потом похитил машину.
Во вторник суд вынес мужчине приговор.
"Приговором Астраханского областного суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении СК.
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