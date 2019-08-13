Жителя Дагестана осудили за убийство таксиста

По данным следствия, житель Дагестана попросил астраханского 78-летнего таксиста отвезти его до поселка Комсомольский в Калмыкии, чтобы потом пересесть там на автобус до Хасавюрта. Однако по дороге, сообщает СК, когда автомобиль свернул к селу Алгаза Астраханской области, пассажир накинулся на водителя, нанес ему многочисленные удары ножом, выбросил его тело в камыши, а потом похитил машину.