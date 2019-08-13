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РИА Новости
Новости Подмосковья

Движение по путепроводу в Дедовске запустят в 2020 году

17:26 13.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРеконструкция путепровода
Реконструкция путепровода
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Автомобильное движение по путепроводу в городе Дедовск Московской области планируется в 2020 году, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В городском округе Истра продолжается строительство путепровода через железную дорогу у железнодорожной станции Дедовск. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу планируется в 2020 году", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

По его словам благодаря новому путепроводу у станции Дедовск жители города будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно. Всего протяженность нового участка составит 2,2 километра, из них 130 метров – длина путепровода. Ширина сооружения – 16,2 метра, а проезжей части на кольцевом пересечении – 11 метров.
Отмечается, что объект позволит обеспечить беспрепятственный выезд через железнодорожные пути на Волоколамское шоссе. Ежедневно по путепроводу будут проезжать порядка 14 тысяч автомобилей.
9 апреля, 11:38Новости Подмосковья
Путепровод в подмосковном Дедовске сдадут в строй летом 2020 года
Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что рабочее движение на путепроводах в городских округах Балашиха и Реутов откроют в сентябре 2019 года.
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