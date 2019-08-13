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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, насколько подешевели авиабилеты в бархатный сезон

17:17 13.08.2019
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов с вылетом в период бархатного сезона снизилась по сравнению с прошлым годом на внутренние направления на 1,6%, а на зарубежные – на 3,8%, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.
"Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в сентябре-октябре снизился как по внутренним, так и по международным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по России – с 9 429 до 9 274 рублей (на 1,6%), за границу – с 19 957 до 19 204 рублей (на 3,8%)", - сказал собеседник агентства.
В исследовании была проанализирована стоимость авиабилетов туда-обратно, забронированных в мае-июле с вылетом на сентябрь-октябрь.
По данным аналитиков, самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона стали Сочи, Симферополь, Анапа, Минеральные воды и Краснодар. Из зарубежных – Тиват, Барселона, Бали, Тель-Авив и Ереван. На внутренние направления приходится 56% ранних бронирований, на заграничные - 44%.
"Средняя продолжительность поездки в бархатный сезон – 12 дней. Как правило путешественники бронируют авиабилеты за три месяца. Возрастной состав туристов в этот период заметно меняется. Если летом в основном заказывают билеты туристы в возрасте от 30 до 35 лет, то в период бархатного сезона – 55-60 лет", - уточнил Луговой.
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