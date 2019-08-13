Эксперты рассказали, насколько подешевели авиабилеты в бархатный сезон

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Средняя стоимость авиабилетов с вылетом в период бархатного сезона снизилась по сравнению с прошлым годом на внутренние направления на 1,6%, а на зарубежные – на 3,8%, сообщил РИА Новости глава пресс-службы Biletix Григорий Луговой.

"Средний чек на авиабилеты туда-обратно с вылетом в сентябре-октябре снизился как по внутренним, так и по международным направлениям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по России – с 9 429 до 9 274 рублей (на 1,6%), за границу – с 19 957 до 19 204 рублей (на 3,8%)", - сказал собеседник агентства.

В исследовании была проанализирована стоимость авиабилетов туда-обратно, забронированных в мае-июле с вылетом на сентябрь-октябрь.

По данным аналитиков, самыми популярными внутренними направлениями бархатного сезона стали Сочи, Симферополь, Анапа, Минеральные воды и Краснодар. Из зарубежных – Тиват, Барселона, Бали, Тель-Авив и Ереван. На внутренние направления приходится 56% ранних бронирований, на заграничные - 44%.