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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК оставил в силе отказ в регистрации Соловьева кандидатом в МГД

16:49 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центризбирком на заседании во вторник не удовлетворил жалобу на отказ в регистрации представителя партии "Справедливая Россия" Александра Соловьева кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Рабочая группа ЦИК ранее рассмотрела жалобу Соловьева и рекомендовала отказать в ее удовлетворении. По результатам проверки в ЦИК кандидату вернули 399 подписей избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1193 достоверных подписей.
"Жалобу Александра Юрьевича Соловьева на решение Московской городской избирательной комиссии от 1 августа 2019 года №107/6 и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 от 6 июля 2019 года №9/1 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении ЦИК.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
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Выборы в МосгордумуЦИКАлександр СоловьевСправедливая РоссияМосковская городская думаМоскваПолитика
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