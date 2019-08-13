Блокадница раскритиковала шутку Бузовой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. У телеведущей Ольги Бузовой, которая в шутку сравнила себя с жительницей блокадного Ленинграда, "нет принципов, нет понятий", считает блокадница, член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева.

"Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества", - сказала Зимнева РИА Новости.

Она добавила, что, несмотря на подобные современные тенденции, среди ровесников телеведущей есть много тех, кто "переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников".