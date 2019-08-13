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РИА Новости

Блокадница раскритиковала шутку Бузовой

16:31 13.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. У телеведущей Ольги Бузовой, которая в шутку сравнила себя с жительницей блокадного Ленинграда, "нет принципов, нет понятий", считает блокадница, член совета общественного движения "Бессмертный Ленинград" Ирина Зимнева.
Ранее Бузова опубликовала в своем Instagram видео, где она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Обнаружив, что ее снимают, певица начала смеяться и оправдываться. "Ну если вкусно мне! Я блокадница", - сказала Бузова. Подписчики не оценили такое высказывание и отметили, что певице не стоит бездумно разбрасываться такими словами.
"Бузовой нужно чем угодно привлечь к себе внимание, у нее нет принципов, нет понятий. Она дитя потребительского общества", - сказала Зимнева РИА Новости.
Она добавила, что, несмотря на подобные современные тенденции, среди ровесников телеведущей есть много тех, кто "переживает за свою страну и трудится на благо соотечественников".
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