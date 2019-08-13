Адвокат Вышинского сообщил о новом подозрении Генпрокуратуры Украины

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что Генпрокуратура Украины вручила ему новое подозрение по делу о незаконной приватизации нежилого дома.

"Мне вручили обновленное подозрение. Оно ничем не отличается от предыдущего, то есть это фактически, скажем так, психологическое давление <...> на меня как на защитника. Я это так воспринимаю. Как бы новое подозрение, но по тем же самым статьям", — рассказал Доманский РИА Новости.

Во вторник адвоката вызывали в Генпрокуратуру Украины. Его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев".

Сам адвокат предположил, что это связано с его участием в процессе Кирилла Вышинского.

Дело Кирилла Вышинского

Журналиста задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.

Во время одного из судебных заседаний журналист обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, подчеркнув, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.

МИД России направлял Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир после очередного продления содержания Вышинского под стражей призвал Киев освободить его.