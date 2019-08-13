ЦИК отклонил две жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Геннадий Гудков во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центризбирком отклонил жалобы Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Ранее причины отказов изучила рабочая группа ЦИК и рекомендовала комиссии оставить эти решения в силе.

По итогам проверки Гудкову вернули 53 подписи, ранее признанные недействительными, однако для регистрации ему не хватило еще 1379 достоверных подписей избирателей. Также у него обнаружили проблемы с заполнением необходимых справок, что является основанием для отказа в регистрации.

Соловьеву вернули 399 подписей, но ему не хватило еще 1193.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).

При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.