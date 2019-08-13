В партии Порошенко оценили решение Зеленского о гражданстве для россиян

КИЕВ, 13 авг - РИА Новости. Упрощение получения гражданства для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям", является поспешным шагом, заявила избранный депутат от партии "Европейская солидарность" Иванна Климпуш- Цинцадзе на брифинг во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям". Упрощение порядка приобретения украинского гражданства также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.

"Этот шаг выглядит как политический пиар-ход, якобы ответ Украины на то, что РФ приняла решение об упрощении предоставления российского гражданства тем, кто находимся на оккупированных территориях", - считает Климпуш-Цинцадзе. По ее мнению, эта инициатива Зеленского в части упрощения предоставления гражданства "политбеженцам" из РФ преждевременна.

"Это поспешный шаг, поскольку практика цивилизованных стран предусматривает предоставление в таких случаях политического убежища до изучения всех обстоятельств", - добавила политик.