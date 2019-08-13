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РИА Новости

Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

16:09 13.08.2019 (обновлено: 20:23 13.08.2019)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.
Самолет, в котором находился глава оборонного ведомства, следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.
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В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр.
Над Балтикой к борту попытался приблизиться натовский F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России, несмотря на призывы Минобороны. Их замечают над Черным морем, вблизи Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
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Су-27НАТОСергей ШойгуРоссияВ мире
Популярные комментарии
Автограф хотел взять. Или на службу попроситься. А его не пустили..
13 августа, 16:39
ssidorjan1919
9315601017
Да я Вас умоляю! Истребитель НАТО и в зоне ПВО!))) Такое возможно только в голивуде!)))
13 августа, 16:42
ВВВасилий Васильев
6083321115
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