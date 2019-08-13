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РИА Новости

В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС

15:12 13.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
УФА, 13 авг - РИА Новости. Власти Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации в шести районах из-за засухи, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсельхоза региона.
"В шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском - до 29 августа 2019 года введен режим ЧС из-за засухи", - пояснили в министерстве.
В ведомстве отметили, что аграрии региона в 2019 году планируют собрать 3 миллиона тонн зерна.
"На сегодняшний день озимые обмолочены на 33% площадей, намолочено 184 тысячи тонн зерна, яровые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 62,1 тысячи гектаров, намолочено 105,4 тысячи тонн зерна. За день в среднем убирается около 14 тысяч гектаров", - добавили в башкирском минсельхозе.
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Республика БашкортостанМинистерство сельского хозяйства РФУфаПроисшествия
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