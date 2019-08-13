В шести районах Башкирии из-за засухи ввели режим ЧС

"В шести районах Башкирии - Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском, Куюргазинском, Стерлибашевском и Хайбуллинском - до 29 августа 2019 года введен режим ЧС из-за засухи", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что аграрии региона в 2019 году планируют собрать 3 миллиона тонн зерна.

"На сегодняшний день озимые обмолочены на 33% площадей, намолочено 184 тысячи тонн зерна, яровые зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 62,1 тысячи гектаров, намолочено 105,4 тысячи тонн зерна. За день в среднем убирается около 14 тысяч гектаров", - добавили в башкирском минсельхозе.