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РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии уволили замглавы МВД, который вел переговоры с Атамбаевым

14:56 13.08.2019 (обновлено: 15:39 13.08.2019)
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Архивное фото
БИШКЕК, 13 авг — РИА Новости. В Киргизии отправили в отставку заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова, который вел переговоры с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым в ходе столкновений в его резиденции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД.
Отмечается, что служба внутренних расследований МВД провела расследование выполнения Асановым прямых функциональных обязанностей во время событий в селе Кой-Таш.
"По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова", — заявили в пресс-службе.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже подписал соответствующее распоряжение.
Новым замминистра назначили Памирбека Асанова. На новом посту он продолжит руководить следственной службой МВД.
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Штурм резиденции Атамбаева

На прошлой неделе силовики начали операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Они предприняли три попытки штурма его дома в селе Кой-Таш, однако около резиденции собрались сотни сторонников бывшего лидера Киргизии. Спецназу пришлось применить спецсредства — светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ сторонники Атамбаева открыли огонь.
Один из бойцов погиб, шестеро оказались в заложниках. Всего пострадали 136 человек.
Задержать Атамбаева не удалось, на следующий день столкновения продолжились. Асанов лично провел переговоры с бывшим президентом и убедил его сдаться правоохранительным органам.
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Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он стал единственным всенародно избранным президентом, добровольно передавшим власть после выборов. На посту главы государства Атамбаева сменил его соратник Сооронбай Жээнбеков.
Однако вскоре после этого против членов команды экс-президента возбудили уголовные дела. В конце июня парламент передал в прокуратуру перечень обвинений и в адрес Атамбаева, а самого его лишил неприкосновенности. По заключению прокуратуры, бывший глава государства может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Уже после задержания экс-президенту предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, захвате заложников и применении насилия против представителя власти, а также в убийстве. Атамбаеву может грозить пожизненное лишение свободы.
Сам он все обвинения называл "абсурдными" и заявлял, что чист перед народом.
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