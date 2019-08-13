Новым замглавы МВД Киргизии назначен Памирбек Асанов

Предыдущего заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку в среду “за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия”.

Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.