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РИА Новости

Новым замглавы МВД Киргизии назначен Памирбек Асанов

15:30 13.08.2019 (обновлено: 15:31 13.08.2019)
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
Сотрудник правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Сотрудник правоохранительных органов Киргизии в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 13 авг - РИА Новости. Новым заместителем министра внутренних дел Киргизии назначен Памирбек Асанов, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства.
Предыдущего заместителя министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова, который вел переговоры с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и уговорил того сдаться правоохранительным органам в ходе столкновений в селе Кой-Таш, отправили в отставку в среду “за предательство интересов киргизской милиции и утерю доверия”.
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“Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Асанов Памирбек Джумалиевич назначен заместителем министра внутренних дел”, - заявили в кабмине.
Спецслужбы Киргизии 7 августа начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Памирбек Асанов возглавлял следственную службу МВД. Предыдущую должность он сохранил и в новом статусе замминистра.
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