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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Постпредство России в ОБСЕ осудило попытку захвата храма УПЦ на Украине

14:51 13.08.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкХрам
Храм
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВЕНА, 13 авг - РИА Новости. Постпредство России при ОБСЕ осудило попытку радикалов захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области Украины, призвав Киев и профильные структуры ОБСЕ дать оценку инциденту.
"Осуждаем продолжающиеся нападения на каноническую Украинскую православную церковь на Украине: 11 августа радикалы попытались силой захватить храм УПЦ в Хмельницкой области. Пострадал священник и полицейские. Призываем Киев и профильные структуры ОБСЕ дать объективную оценку инциденту", - говорится в официальном Twitter постпредства.
Давление на каноническую церковь на Украине в последнее время значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ. Захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ – таким образом украинские власти выполняют обещание об "исключительно мирном и добровольном переходе приходов, в четкой определенной законом процедуре".
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеОБСЕНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьУкраинаВ мире
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