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РИА Новости
Омская область

Омская область начала использовать при ремонте дорог новые стандарты

14:19 13.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В этом году Омская область стала одной из первых субъектов России, где начали использовать новые смеси для ремонта дорожного покрытия в соответствии с предварительным национальным стандартом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Сейчас предварительный стандарт действует параллельно с действующим стандартом, а с 2020 года применение новых смесей станет обязательным по всей стране.
Как поясняется в пресс-релизе со ссылкой на начальника отдела ремонта и эксплуатации автомобильных дорог КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" Евгения Алесюка, новые смеси применяются по рекомендации "Росавтодора" при ремонте дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сегодня этот национальный проект является одним из приоритетных для руководства региона. Процесс ремонта дорог находится под жестким контролем не только Минстроя и губернатора Александра Буркова, но и общественников. Если на каком-то из этапов ремонтных работ выявляются недочеты, то подрядчик, по условиям контракта, должен устранить их по гарантии за счет собственных средств.
В сообщении отмечается, что новые дорожные смеси изготавливаются по особой обновленной технологии. Для этого щебень, используемый в смеси, дробят на новом виде сита с квадратной ячейкой, из-за чего частицы смеси (размером от 0,5 сантиметров) получаются не круглыми или овальными, как раньше, а приобретают форму куба.

"Щебень, дробленный в виде кубиков, лучше соприкасается, отчего смесь становится более жесткая, с прочным каркасом и может выдержать тяжелые и более жесткие нагрузки. В состав смеси входит щебень разных фракций, минпорошок, битум и другие материалы", – цитируется в пресс-релизе главный инженер АО "Омскавтодор" Александр Рафальский.

По его словам, новые смеси находятся на постоянном контроле как во время производства и укладки на дороги, так и после завершения работ.
В настоящее время в Омской области выполнено около 50% ремонтных работ. Всего в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги" будет выполнен ремонт 18 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 145 километров на сумму 2,25 миллиарда рублей из средств федерального бюджета.
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