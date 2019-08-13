Омская область начала использовать при ремонте дорог новые стандарты

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. В этом году Омская область стала одной из первых субъектов России, где начали использовать новые смеси для ремонта дорожного покрытия в соответствии с предварительным национальным стандартом, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Сейчас предварительный стандарт действует параллельно с действующим стандартом, а с 2020 года применение новых смесей станет обязательным по всей стране.

Как поясняется в пресс-релизе со ссылкой на начальника отдела ремонта и эксплуатации автомобильных дорог КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" Евгения Алесюка, новые смеси применяются по рекомендации "Росавтодора" при ремонте дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сегодня этот национальный проект является одним из приоритетных для руководства региона. Процесс ремонта дорог находится под жестким контролем не только Минстроя и губернатора Александра Буркова, но и общественников. Если на каком-то из этапов ремонтных работ выявляются недочеты, то подрядчик, по условиям контракта, должен устранить их по гарантии за счет собственных средств.

В сообщении отмечается, что новые дорожные смеси изготавливаются по особой обновленной технологии. Для этого щебень, используемый в смеси, дробят на новом виде сита с квадратной ячейкой, из-за чего частицы смеси (размером от 0,5 сантиметров) получаются не круглыми или овальными, как раньше, а приобретают форму куба.

"Щебень, дробленный в виде кубиков, лучше соприкасается, отчего смесь становится более жесткая, с прочным каркасом и может выдержать тяжелые и более жесткие нагрузки. В состав смеси входит щебень разных фракций, минпорошок, битум и другие материалы", – цитируется в пресс-релизе главный инженер АО "Омскавтодор" Александр Рафальский.

По его словам, новые смеси находятся на постоянном контроле как во время производства и укладки на дороги, так и после завершения работ.