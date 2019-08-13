Профсоюзы разъяснили инициативу о сокращении рабочей недели

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов.

Организация ссылается на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени. Предполагается ввести "сжатую рабочую неделю": увеличить трудовое время в течение дня, но оставить общее количество часов в неделю без изменений.

"В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов", — уточняется в документе.

В Федерации считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.

Кроме того, работник сможет более активно участвовать в жизни коллектива, а также уделять внимание семье, спорту и культуре.

Подчеркивается, что сокращение продолжительности рабочей недели не должно влиять на зарплату.

Заключение ФНПР по четырехдневной рабочей неделе направили в Минтруд.

В министерстве подтвердили , что получили письмо, и подчеркнули, что идея не противоречит Трудовому кодексу. В ведомстве обратили внимание на то, что документ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — 40 часов, а нижней границы не существует.

В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.