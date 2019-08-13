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РИА Новости

Профсоюзы разъяснили инициативу о сокращении рабочей недели

14:09 13.08.2019 (обновлено: 15:03 13.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России уже сейчас можно ввести четырехдневную рабочую неделю, говорится в заключении Федерации независимых профсоюзов.
Организация ссылается на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени. Предполагается ввести "сжатую рабочую неделю": увеличить трудовое время в течение дня, но оставить общее количество часов в неделю без изменений.

"В результате работник получает дополнительный день отдыха, работая, например, четыре рабочих дня по десять часов вместо пяти рабочих дней по восемь часов", — уточняется в документе.

В Федерации считают, что ограничение рабочего времени поможет избежать переутомления, повысит эффективность труда, будет способствовать долголетию и профессиональной трудоспособности.
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Пятница может стать выходным. Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю
Кроме того, работник сможет более активно участвовать в жизни коллектива, а также уделять внимание семье, спорту и культуре.
Подчеркивается, что сокращение продолжительности рабочей недели не должно влиять на зарплату.
Заключение ФНПР по четырехдневной рабочей неделе направили в Минтруд.
В министерстве подтвердили, что получили письмо, и подчеркнули, что идея не противоречит Трудовому кодексу. В ведомстве обратили внимание на то, что документ устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели — 40 часов, а нижней границы не существует.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.
В качестве примера он привел компанию из Новой Зеландии, которая оплачивала своим сотрудникам три выходных в неделю. По словам премьера, люди стали работать на 20 процентов лучше и меньше переживать.
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В Госдуме назвали плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели
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Дмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииРоссияОбщество
Популярные комментарии
Для экономики лучше было бы, чтобы также 5 дней, но по 10 часов. И без увеличения оплаты труда.
13 августа, 14:24
kk111b
594033327
А ещё лучше,чтоб воровали меньше..
13 августа, 14:33
АДАлександр Демидов
12360005
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