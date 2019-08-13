Минтруд прокомментировал идею о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали предложение Федерации независимых профсоюзов России установить четырехдневную рабочую неделю.

В ведомстве подтвердили, что получили письмо ФНПР, и отметили, что этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства.

Кроме того, в министерстве напомнили, что, согласно Трудовому кодексу, максимальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов.

"При этом нижней границы не существует. Таким образом, в рамках социального партнерства (коллективного договора) в организациях уже сегодня может быть уменьшено как количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней", — добавили в Минтруде.

Федерация независимых профсоюзов России выступила с идеей ввести в стране четырехдневную рабочую неделю, сославшись на статью 102 Трудового кодекса о режиме гибкого рабочего времени. По мнению ФНПР, возможно увеличить продолжительность рабочего дня, но сохранить общее количество часов в неделю. Оплата труда при этом также должна сохраниться, считают в федерации.