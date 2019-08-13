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РИА Новости

Шойгу проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" АрМИ

13:42 13.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанкМеждународный армейский конкурс "Морской десант"
Международный армейский конкурс Морской десант
© РИА Новости / Виталий Невар
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ПОЛИГОН ХМЕЛЕВКА (Калининградская область), 13 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр в ходе рабочей поездки в Калининград.
Перед началом третьего этапа конкурса, который проходит во вторник на полигоне Хмелевка, глава военного ведомства осмотрел выставку оружия Великой Отечественной войны. У легендарного танка Т-34 министра обороны встретил 95-летний ветеран войны, танкист Борис Пирожков, который участвовал в штурме Кенигсберга. Шойгу пригласил ветерана посмотреть соревнования.
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Третий этап соревнований - "Эстафета", он проводится для определения победителя конкурса. Протяженность маршрута составляет 9 км. Маршрут оборудован рубежами старта и финиша и участком вождения с естественными и искусственными препятствиями, в том числе участком стрельбы на побережье по целям на воде из вооружения БТР.
В соревнованиях принимают участие команды Китая, Ирана, Венесуэлы и России. Итоги третьего этапа команда судей подведет на совместном заседании.
Первые два этапа прошли 3 и 8 августа. В первом этапе "Полоса препятствий" вперёд вышла команда Китая, во втором - "Тропа выживания" - военнослужащие России.
Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа. В них принимают участие команды 39 государств общей численностью более 5 тысяч человек. Программа соревнований включает 32 конкурса, которые проходят на 21 полигоне десяти стран.
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