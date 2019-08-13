Две жительницы Петербурга подрались из-за столкнувшихся детских колясок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая избила женщину в детском саду из-за того, что коляски не смогли разойтись перед дверью, сообщает во вторник прокуратура Петербурга.

"По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая… в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба", - говорится в сообщении.

Как уточняет надзорное ведомство, до начала конфликта "женщины не смогли разойтись с детскими колясками перед открытой дверью".

Жительница Петербурга обвиняется по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".