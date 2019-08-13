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РИА Новости

Две жительницы Петербурга подрались из-за столкнувшихся детских колясок

13:40 13.08.2019
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© Depositphotos / ababakaДети в колясках
Дети в колясках
© Depositphotos / ababaka
Дети в колясках. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая избила женщину в детском саду из-за того, что коляски не смогли разойтись перед дверью, сообщает во вторник прокуратура Петербурга.
"По версии следствия, в феврале 2019 года обвиняемая… в коридоре детского сада на проспекте Римского-Корсакова нанесла потерпевшей несколько ударов по голове и туловищу, схватила за волосы и ударила коленом в область лба", - говорится в сообщении.
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Как уточняет надзорное ведомство, до начала конфликта "женщины не смогли разойтись с детскими колясками перед открытой дверью".
Жительница Петербурга обвиняется по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №2 Санкт-Петербурга, информирует прокуратура.
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