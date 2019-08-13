Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус, который без необходимого разрешения перевозил 18 подростков в Челябинск, задержали на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе саратовского главка МВД.
По данным полиции, сотрудники ГИБДД вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград остановили микроавтобус Mercedes с детьми для проверки документов.
"Был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствовали документы, предусмотренные установленными правилами организованной перевозки группы детей автобусами, и не было лицензии на перевозку пассажиров… (поэтому - ред.) сотрудниками полиции было принято решение о задержании транспортного средства и запрете его эксплуатации, связанной с перевозкой несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, по ее словам, сам микроавтобус по техническим характеристикам не предназначен для перевозки пассажиров в междугородних рейсах: в нем не было тахографа, ремней безопасности, опознавательных знаков "Дети", а также оранжевого проблескового маячка.
"Водитель уже привлечен к административной ответственности. Состояние детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Также к решению вопроса незамедлительно подключились сотрудники прокуратуры и администрации Хвалынского района. Было принято решение о размещении детей в расположенном на территории района детском оздоровительном лагере "Сосновый бор", - добавили в пресс-службе.
Начальник пресс-службы главка МВД по Саратовской области Анастасия Захарова рассказала РИА Новости, что в микроавтобусе было 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и один подросток в возрасте 18 лет, они ехали в Челябинск из Ростова-на-Дону, где у них была ночевка.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что детей везли с отдыха в Крыму, и во вторник их уже отправят домой.
В пресс-службе министерства соцразвития Саратовской области заявили РИА Новости, что муниципальные и региональные власти организовали все необходимое для детей из Челябинска. "Все у них хорошо, им полностью обеспечено пятиразовое питание, размещение, досуг, медицинский осмотр и отдых. Детей возили на экскурсию в национальный парк, в сам Хвалынск, в пещеру Монаха. Главное сейчас - обеспечить безопасную, отвечающую всем требованиям доставку детей домой", - отметила собеседница агентства.