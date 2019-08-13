Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей

САРАТОВ, 13 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Микроавтобус, который без необходимого разрешения перевозил 18 подростков в Челябинск, задержали на трассе в Хвалынском районе Саратовской области, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе саратовского главка МВД.

По данным полиции, сотрудники ГИБДД вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград остановили микроавтобус Mercedes с детьми для проверки документов.

"Был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствовали документы, предусмотренные установленными правилами организованной перевозки группы детей автобусами, и не было лицензии на перевозку пассажиров… (поэтому - ред.) сотрудниками полиции было принято решение о задержании транспортного средства и запрете его эксплуатации, связанной с перевозкой несовершеннолетних", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, сам микроавтобус по техническим характеристикам не предназначен для перевозки пассажиров в междугородних рейсах: в нем не было тахографа, ремней безопасности, опознавательных знаков "Дети", а также оранжевого проблескового маячка.

"Водитель уже привлечен к административной ответственности. Состояние детей в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Также к решению вопроса незамедлительно подключились сотрудники прокуратуры и администрации Хвалынского района. Было принято решение о размещении детей в расположенном на территории района детском оздоровительном лагере "Сосновый бор", - добавили в пресс-службе.

Начальник пресс-службы главка МВД по Саратовской области Анастасия Захарова рассказала РИА Новости, что в микроавтобусе было 17 детей в возрасте от 14 до 17 лет и один подросток в возрасте 18 лет, они ехали в Челябинск из Ростова-на-Дону, где у них была ночевка.

Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что детей везли с отдыха в Крыму, и во вторник их уже отправят домой.