В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.

По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 53 подписи избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1379 достоверных подписей. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.