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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

13:32 13.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГеннадий Гудков
Геннадий Гудков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Геннадий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 53 подписи избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1379 достоверных подписей. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
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"Жалобу Геннадия Гудкова оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК, за который проголосовали члены рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Гудкова ЦИК примет на заседании во вторник.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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