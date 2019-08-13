В ЦИК рекомендовали отклонить жалобу кандидата в МГД Геннадия Гудкова

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Геннадия Гудкова кандидатом в депутаты Мосгордумы.
По результатам проверки в ЦИК Гудкову вернули 53 подписи избирателей из числа тех, которые ранее были признаны недействительными, однако для регистрации ему не хватает еще 1379 достоверных подписей. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
"Жалобу Геннадия Гудкова оставить без удовлетворения", - говорится в проекте постановления ЦИК, за который проголосовали члены рабочей группы.
Окончательное решение по жалобе Гудкова ЦИК примет на заседании во вторник.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрированы 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.