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РИА Новости

Нацбанк Украины подал иск к Коломойскому на сумму 170 миллионов долларов

13:24 13.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
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КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Национальный банк Украины подал встречный иск к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому о взыскании с него около 170 миллионов долларов из-за поручительства по кредиту рефинансирования Приватбанка, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
Ранее Коломойский подал иск к Нацбанку о признании недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования Приватбанка на сумму 4,26 миллиарда гривен (около 170 миллионов долларов), привлеченному в Нацбанке, на основании того, что кредитный договор якобы был составлен на основании "противоправных решений правления Нацбанка". По мнению Коломойского, должностные лица Нацбанка не имели полномочий на заключение этого кредитного договора.
"Дело по встречному заявлению Национального банка Украины к лицу (Коломойскому - ред.) о взыскании 4,26 миллиарда гривен", - говорится в судебном решении.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.
Валерия Гонтарева
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