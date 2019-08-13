Нацбанк Украины подал иск к Коломойскому на сумму 170 миллионов долларов

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости. Национальный банк Украины подал встречный иск к украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому о взыскании с него около 170 миллионов долларов из-за поручительства по кредиту рефинансирования Приватбанка, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Ранее Коломойский подал иск к Нацбанку о признании недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования Приватбанка на сумму 4,26 миллиарда гривен (около 170 миллионов долларов), привлеченному в Нацбанке, на основании того, что кредитный договор якобы был составлен на основании "противоправных решений правления Нацбанка". По мнению Коломойского, должностные лица Нацбанка не имели полномочий на заключение этого кредитного договора.

"Дело по встречному заявлению Национального банка Украины к лицу (Коломойскому - ред.) о взыскании 4,26 миллиарда гривен", - говорится в судебном решении.