В Кремле анонсировали визит Путина во Францию

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", - сообщил Песков журналистам.
По его словам, темы очевидны.
"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.