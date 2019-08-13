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РИА Новости

В Кремле анонсировали визит Путина во Францию

13:21 13.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе своего визита во Францию 19 августа обсудит с главой Франции Эммануэлем Макроном двустороннее сотрудничество и Украину, включая продолжение работы в нормандском формате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, 19 августа готовится рабочий визит президента России во Францию, это будет однодневный визит", - сообщил Песков журналистам.
По его словам, темы очевидны.
"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же, Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
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