Два жителя Петербурга пострадали, врезавшись на катере в берег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Двое мужчин попали в больницу, врезавшись в берег во время ночной прогулки на катере в районе дамбы в Петербурге, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.

"Сообщение о том, что недалеко от комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений катер наехал на береговую линию, поступило в 00.45 мск. Двое мужчин госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга", моторная лодка Buster Fiskars Р41-42 СС была обнаружена в проходе С-2 северной дамбы на прибрежных камнях. В ней находились двое мужчин 1964 года рождения и 1953 года рождения.