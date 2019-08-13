Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-13T12:43Z
https://ria.ru/20190813/1557443519.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152101/66/1521016613_0:509:4838:3230_1036x0_80_0_0_cfc83c975beb8c1378dc3c8a7703e590.jpg
РИА Новости

Два жителя Петербурга пострадали, врезавшись на катере в берег

12:43 13.08.2019
358
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПрогулочный катер в Санкт-Петербурге
Прогулочный катер в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Двое мужчин попали в больницу, врезавшись в берег во время ночной прогулки на катере в районе дамбы в Петербурге, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.
"Сообщение о том, что недалеко от комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений катер наехал на береговую линию, поступило в 00.45 мск. Двое мужчин госпитализированы", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга", моторная лодка Buster Fiskars Р41-42 СС была обнаружена в проходе С-2 северной дамбы на прибрежных камнях. В ней находились двое мужчин 1964 года рождения и 1953 года рождения.
"Около 02.05 мск пострадавшие были осмотрены врачами и госпитализированы в городскую больницу №40 Сестрорецка", - отметила представитель ведомства, уточнив, что мужчины получили травмы средней тяжести.
Отдыхающие на пляже Сочи
7 августа, 14:06РИА Новости
В Сочи туристки выпали из катера, пытаясь сделать фото
000004
Обсудить 0
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв на военном полигоне под Ачинском. 9 августа 2019
Власти Ачинска предупредили жителей о взрывах на руднике
РИА
Новости
Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке возросло до пяти
Вид на универсальный спортивный зал Дружба в Лужниках
Спасатели проверят информацию о возгорании комплекса "Дружба" в Лужниках
Полицейские в международном аэропорте Куала-Лумпур в Сепанге
Найденное в джунглях Малайзии тело принадлежит европейке, сообщили СМИ
Лента
новостей
Тушение пожара на теплоходе Святая Русь в затоне Сибирский Нижегородской области. 13 августа 2019
В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход "Святая Русь"
Фрагмент фрески Жизнь Вашингтона российско-американского художника Виктора Арнаутова на стене в средней школе им.Джорджа Вашингтона в Сан-Франциско, США
В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
Ряд машин скорой помощи в Бангкоке, Таиланд
В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
Дети в колясках
Две жительницы Петербурга подрались из-за столкнувшихся детских колясок
Полиция Австралии. Архивное фото
В Австралии изъяли партию метамфетамина стоимостью выше $60 миллионов
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Искали 24 года. Наводнение в Тулуне выгнало из тайги опасного преступника
Паспорт гражданина Украины
Зеленский упростит получение гражданства Украины россиянам
Река Обь
В Томской области на Оби затонула баржа с грузом
Курсан Асанов
В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
Врачи
В Донецке четыре человека погибли в ДТП
Автомобиль скорой помощи
В Красноярском крае ребенок погиб после обрушения козырька подвала
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23Минпромторг получил предложение о запрете эксплуатации старых авто
09:18Депутат отправит Бузовой книги о блокаде Ленинграда
09:17Mercedes отозвал в России около тысячи машин
09:11США ищут предлог для выхода из ДСНВ, заявил экс-дипломат
09:11В Донецке четыре человека погибли в ДТП
09:11В Киргизии завели дело против уволенного экс-замглавы МВД
09:07В США не будут закрашивать фрески с изображением Джорджа Вашингтона
09:00"КамАЗ" поддержал инициативу о запрете эксплуатации старых машин
09:00Роскачество назвало признаки плохого вина
09:00Жара не вернется в Москву, заявил синоптик
08:54В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
08:51Власти КНР сравнили захват демонстрантами журналиста в Гонконге с терактом
08:50В Закарпатье почти 30 человек отравились на свадьбе
08:47В Таиланде пять человек погибли в ДТП, сообщили СМИ
08:40Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40
08:39В Рио-де-Жанейро более 50 человек пострадали в результате крупного ДТП
08:27На Украине более 200 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
08:25Приамурью потребуется более 230 миллионов рублей федпомощи после паводка
08:20Дагестанский блогер-лихач насмерть сбил человека в Махачкале
08:08Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния